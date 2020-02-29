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Теннис

Новак Джокович: “Это была фантастическая неделя для меня, я очень доволен”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Первая ракетка мира прокомментировал свою победу на турнире в Дубае, где сегодня в финале он обыграл Стефаноса Циципаса.

“Сейчас я стараюсь прочувствовать момент и быть благодарным за то, где я нахожусь. Это потрясающий старт сезона. Я люблю выступать на харде, так уж сложилось, что это мое самое успешное покрытие, и чем больше я выигрываю, тем больше уверенности в своих силах чувствую. Я отлично чувствовал себя на корте, показывал замечательный теннис. Да, это именно то покрытие, на котором я предпочитаю играть.

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Есть ли у меня цель не проиграть ни одного матча в этом году? Да, есть. Нет, шучу, нет такой цели (смеется). Давайте просто двигаться шаг за шагом. На данный момент я просто благодарен за то, что хорошо играю и хорошо себя чувствую. Я уже выиграл много матчей подряд и постараюсь сделать так, чтобы эта серия продолжилась. Пока еще рано говорить, насколько длительной она получится. Я стараюсь не делать прогнозов, а просто фокусироваться на том, что мне нужно делать вместе с командой.

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Сегодня я чувствовал, что психологически у меня было небольшое преимущество после того, как я сделал брейк. В начале матча мне немного повезло, что я сумел сохранить подачу. Дальше уже можно было почувствовать, что я контролирую ситуацию и я не хотел терять этот контроль. Затем во втором сете я вел с брейком, но Циципас сделал обратный брейк сразу же. Стефанос – один из лучших игроков в мире, у него отличная серия побед. С задней линии мне было удобно с ним играть. Казалось, что в нашем матче он играл немного не так интенсивно, как в своих прошлых поединках. Я отлично подал на победу и завоевал еще один трофей. Очевидно, что я очень доволен. Вчера я был в шаге от поражения, запросто могло получится так, что я бы и не боролся сегодня за кубок. Но в этом спорте все очень быстро меняется и я признателен за возможность сыграть в финале. Эта фантастическая победа и фантастическая неделя. В Дубае всегда очень сильный турнир, сюда приезжают многие топ-игроки. Это один из международных теннисных центров, где многие теннисисты тренируются, живут и соревнуются”.

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Источник:
atptour.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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