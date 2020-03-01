Сантьяго. Рууд и Сейбот Уайлд поспорят за титул чемпиона

21-летний Каспер Рууд будет бороться за свой второй титул АТР в карьере. Всего две недели назад норвежец (АТР 38) стал чемпионом на соревнованиях в Буэнос-Айресе.
182-я ракетка мира Тьяго Сейбот Уайлд впервые сыграет в финале на турнире АТР. До выступления в Сантьяго на счету 19-летнего бразильца было всего 2 победы на уровне АТР. Чемпион юниорского US Open уже стал самым юным бразильским теннисистом в финале турниров АТР с 1990 года.
🚨 Wild child 🚨@thiagoswild is the youngest finalist from Brazil in ATP history after defeating Renzo Olivo 6-1 6-3 in Santiago. @chile_open pic.twitter.com/LSxAQPBpbE
— Tennis TV (@TennisTV) February 29, 2020
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