Сантьяго. Рууд и Сейбот Уайлд поспорят за титул чемпиона

Лион. Костюк пробилась в основную сетку турнира

Индиан-Уэллс (125k). Завацкая, Калинина и Цуренко сыграют в основной сетке

Акапулько. Бондаренко и Фишман уступают в финале турнира

Монтеррей. Три украинки стартуют в одиночном разряде

Известны имена финалистов на турнире АТР в Чили.



Chile Open – ATP Tour 250

Сантьяго, Чили • 24 февраля – 1 марта • грунт • $674,730

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Полуфинал

К. Рууд (Норвегия, 2) – А. Рамос-Винолас (Испания, 3) 7-6(5), 6-2

Т. Сейбот Уайлд (Бразилия, WC) – Р. Оливо (Аргентина, Q) 6-1, 6-3

21-летний Каспер Рууд будет бороться за свой второй титул АТР в карьере. Всего две недели назад норвежец (АТР 38) стал чемпионом на соревнованиях в Буэнос-Айресе.

182-я ракетка мира Тьяго Сейбот Уайлд впервые сыграет в финале на турнире АТР. До выступления в Сантьяго на счету 19-летнего бразильца было всего 2 победы на уровне АТР. Чемпион юниорского US Open уже стал самым юным бразильским теннисистом в финале турниров АТР с 1990 года.

🚨 Wild child 🚨@thiagoswild is the youngest finalist from Brazil in ATP history after defeating Renzo Olivo 6-1 6-3 in Santiago. @chile_open pic.twitter.com/LSxAQPBpbE

— Tennis TV (@TennisTV) February 29, 2020