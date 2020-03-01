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Теннис

Сантьяго. Рууд и Сейбот Уайлд поспорят за титул чемпиона

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Известны имена финалистов на турнире АТР в Чили.

Chile Open – ATP Tour 250
Сантьяго, Чили • 24 февраля – 1 марта • грунт • $674,730
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Полуфинал
К. Рууд (Норвегия, 2) – А. Рамос-Винолас (Испания, 3) 7-6(5), 6-2
Т. Сейбот Уайлд (Бразилия, WC) – Р. Оливо (Аргентина, Q) 6-1, 6-3

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21-летний Каспер Рууд будет бороться за свой второй титул АТР в карьере. Всего две недели назад норвежец (АТР 38) стал чемпионом на соревнованиях в Буэнос-Айресе.

182-я ракетка мира Тьяго Сейбот Уайлд впервые сыграет в финале на турнире АТР. До выступления в Сантьяго на счету 19-летнего бразильца было всего 2 победы на уровне АТР. Чемпион юниорского US Open уже стал самым юным бразильским теннисистом в финале турниров АТР с 1990 года.

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Фото: Emol.

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Источник: btu.org.ua
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