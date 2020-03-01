Трнава. Калениченко обыграл первого сеяного в полуфинале

Монтеррей. Три украинки стартуют в одиночном разряде
Вчера, 12:44
Лион. Костюк прошла в финал квалификации
Вчера, 06:58
Акапулько. Бондаренко и Фишман сыграют в финале турнира
26.02.20 22:54
Доха. Ястремская проигрывает Мугурусе в борьбе за выход в четвертьфинал
Данил Калениченко сыграет в финале турнира ITF M15 в Словакии
Украинскому теннисистку, который посеян под четвёртым номером, понадобилось полтора часа, чтобы обыграть словака Лукаша Клейна – 6:4, 6:2. В финале соперником Калениченко станет Карлис Озолиньш из Латвии, который в своём матче победил седьмого сеяного украинца Виталия Сачко 6:3, 7:5.