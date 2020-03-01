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Теннис

Трнава. Калениченко обыграл первого сеяного в полуфинале

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинскому теннисистку, который посеян под четвёртым номером, понадобилось полтора часа, чтобы обыграть словака Лукаша Клейна – 6:4, 6:2. В финале соперником Калениченко станет Карлис Озолиньш из Латвии, который в своём матче победил седьмого сеяного украинца Виталия Сачко 6:3, 7:5.

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Это будет первый финал для Данила в текущем сезоне. В декабре прошлого года украинец выиграл 15-тысячник в Нонтхабури и стал финалистом аналогичного турнира в Дохе.

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Фото: TC EMPIRE Trnava.

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Источник: btu.org.ua
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