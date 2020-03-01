Трнава. Калениченко обыграл первого сеяного в полуфинале

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Монтеррей. Три украинки стартуют в одиночном разряде

Лион. Костюк прошла в финал квалификации

Акапулько. Бондаренко и Фишман сыграют в финале турнира

Доха. Ястремская проигрывает Мугурусе в борьбе за выход в четвертьфинал

Данил Калениченко сыграет в финале турнира ITF M15 в Словакии



Украинскому теннисистку, который посеян под четвёртым номером, понадобилось полтора часа, чтобы обыграть словака Лукаша Клейна – 6:4, 6:2. В финале соперником Калениченко станет Карлис Озолиньш из Латвии, который в своём матче победил седьмого сеяного украинца Виталия Сачко 6:3, 7:5.

Это будет первый финал для Данила в текущем сезоне. В декабре прошлого года украинец выиграл 15-тысячник в Нонтхабури и стал финалистом аналогичного турнира в Дохе.

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Фото: TC EMPIRE Trnava.