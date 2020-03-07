Свитолина разобралась с Фернандес и вышла в полуфинал турнира в Мексике

Элина Свитолина впервые в 2020 году выступит в полуфинале турнира WTA
#Свитолина
Источник – Чемпион.
В третьем круге турнира в Мексике украинка Элина Свитолина (7) переиграла 17-летнюю Лейлу Фернандес из Канады (126).
Матч продолжался 1 час и 40 минут. Свитолина в каждом сете оформила по брейку, а Фернандес не реализовали ни одного из 5 своих брейкойнтів.
Abierto GNP Seguros – International
Монтеррей, Мексика
Призовой фонд – $275,000
Хард
Третий круг, 7 марта
Элина Свитолина – Лейла Фернандес 6:4. 7:5
It’s another straight-sets for win @ElinaSvitolina at @Abierto_GNP.
She defeats Fernandez 6-4, 7-5 pic.twitter.com/jK8DkGW70U
— WTA (@WTA) March 7, 2020
It’s another straight-sets for win @ElinaSvitolina at @Abierto_GNP.
She defeats Fernandez 6-4, 7-5 pic.twitter.com/jK8DkGW70U
— WTA (@WTA) March 7, 2020
Раньше, Бондаренко проиграла во втором круге турнира в Мексике.
Также, Свитолина снялась с парного турнира в Мексике.
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