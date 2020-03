Свитолина разобралась с Фернандес и вышла в полуфинал турнира в Мексике

Элина Свитолина впервые в 2020 году выступит в полуфинале турнира WTA

Источник – Чемпион.

В третьем круге турнира в Мексике украинка Элина Свитолина (7) переиграла 17-летнюю Лейлу Фернандес из Канады (126).

Матч продолжался 1 час и 40 минут. Свитолина в каждом сете оформила по брейку, а Фернандес не реализовали ни одного из 5 своих брейкойнтів.

Abierto GNP Seguros – International

Монтеррей, Мексика

Призовой фонд – $275,000

Хард

Третий круг, 7 марта

Элина Свитолина – Лейла Фернандес 6:4. 7:5

It’s another straight-sets for win @ElinaSvitolina at @Abierto_GNP.

She defeats Fernandez 6-4, 7-5 pic.twitter.com/jK8DkGW70U

— WTA (@WTA) March 7, 2020