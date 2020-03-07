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Теннис

Свитолина разобралась с Фернандес и вышла в полуфинал турнира в Мексике

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Элина Свитолина впервые в 2020 году выступит в полуфинале турнира WTA

#Свитолина

Источник – Чемпион.

В третьем круге турнира в Мексике украинка Элина Свитолина (7) переиграла 17-летнюю Лейлу Фернандес из Канады (126).

Матч продолжался 1 час и 40 минут. Свитолина в каждом сете оформила по брейку, а Фернандес не реализовали ни одного из 5 своих брейкойнтів.

Abierto GNP Seguros – International
Монтеррей, Мексика
Призовой фонд – $275,000
Хард
Третий круг, 7 марта

Элина Свитолина – Лейла Фернандес 6:4. 7:5

Раньше, Бондаренко проиграла во втором круге турнира в Мексике.

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Также, Свитолина снялась с парного турнира в Мексике.

Источник: champion.com.ua
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