Пиронкова планирует вернуться в теннис после почти трёхлетного перерыва

Цветана Пиронкова не выступала на турнирах с июля 2017 года



Несколько дней назад болгарская теннисистка в своих социальных сетях сообщила, что планирует вернуться к выступлениям в этом году. По словам Пиронковой она тренируется уже на протяжении трёх месяцев и это решение было для неё непростым. Скоро 32-летняя болгарка ознакомит сво своим ориентировочным расписанием.

В последний раз Цветана выходила на корт в июле 2017 года, когда уступила во втором круге Уимблдона. За свою карьеру в WTA-туре теннисистка выиграла один титул и поднималась на 31-е место в рейтинге. В 2010 году Пиронкова показала свой лучший результат на турнирах Большого Шлема, став полуфиналисткой на Уимблдоне. В марте 2018 года болгарка впервые стала матерью, родив сына.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса WTA-тур взял перерыв минимум до конца апреля.

Здравейте, скъпи приятели! Бих искала да споделя с вас една вълнуваща новина. От близо 3 месеца провеждам активна подготовка, с цел участие на турнирите от веригата на WTA през този сезон. Не беше лесно да взема това решение, имайки предвид мащаба на предизвикателството. Все още има десетки въпросителни и неизвестни, с които е необходимо да се съобразя и справя, но това, което е най-важно, е че имам любовта и подкрепата на семейството си. Скоро ще споделя и кратка програма на първите турнири, на които планирам да участвам. Благодаря ви за вниманието и подкрепата, които ми дарявате вече повече от 15 години, означават наистина много. …………………………………………………… Dear All, I would like to share an exciting news with you. For the past 3 months I have been intensively training, in order to compete at a professional level again. It wasn’t an easy deceison, considering the extend of the challenge. There are many circumstances that I need to take into account , but what matters the most is that I have the love and full support of my family. I will soon share with you a short schedule of the tournaments that I am planing to play. I would also like to thank everyone who has been supporting me throughout my tennis journey for the past 15 years. It truly means a lot and it is definitely a source of inspiration!

Публикация от Tsvetana Pironkova (@tpironkova) 11 Мар 2020 в 9:43 PDT