Ярослава Шведова: “Мой тест на коронавирус отрицательный”

Теннисистка продолжит оставаться на стационарном карантине в Казахстане.



Ранее стало известно, что у одной из пассажирок рейса, которым Шведова возвращалась домой в Нур-Султан после отмены турниров в США, был обнаружен коронавирус.

“У меня есть новости! Мой тест на коронавирус отрицательный, – сообщила теннисистка. – Но я должна оставаться на карантине на протяжении 2 недель, потому что я летела очень близко к инфицированному человеку. Но 2/3 пассажиров были отправлены на карантин домой. Но я остаюсь позитивной и активной, насколько я могу в своей комнате. Надеюсь, что все вы здоровы и в безопасности!”.

