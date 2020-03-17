Ярослава Шведова: “Мой тест на коронавирус отрицательный”

“У меня есть новости! Мой тест на коронавирус отрицательный, – сообщила теннисистка. – Но я должна оставаться на карантине на протяжении 2 недель, потому что я летела очень близко к инфицированному человеку. Но 2/3 пассажиров были отправлены на карантин домой. Но я остаюсь позитивной и активной, насколько я могу в своей комнате. Надеюсь, что все вы здоровы и в безопасности!”.
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A post shared by Yaroslava Shvedova (@yaroslavashvedova) on Mar 15, 2020 at 8:33pm PDT
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