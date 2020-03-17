Новое на сайте

еще
Вторник, 17 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисЯрослава Шведова: “Мой тест на коронавирус отрицательный”
Теннис

Ярослава Шведова: “Мой тест на коронавирус отрицательный”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 15:46

WTA объявила об отмене турниров до начала мая

Вчера, 15:30

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

15.03.20 21:16

Чем занимаются теннисисты после отмены турниров: обзор соцсетей

13.03.20 16:20

Кубок Дэвиса. Сборная Украины сыграет свой следующий матч против сборной Израиля

Теннисистка продолжит оставаться на стационарном карантине в Казахстане.

Ранее стало известно, что у одной из пассажирок рейса, которым Шведова возвращалась домой в Нур-Султан после отмены турниров в США, был обнаружен коронавирус.

Читайте также:  Экс-третья ракетка мира: "Сделаю всё, что могу, чтобы сыграть на Australian Open"

“У меня есть новости! Мой тест на коронавирус отрицательный, – сообщила теннисистка. – Но я должна оставаться на карантине на протяжении 2 недель, потому что я летела очень близко к инфицированному человеку. Но 2/3 пассажиров были отправлены на карантин домой. Но я остаюсь позитивной и активной, насколько я могу в своей комнате. Надеюсь, что все вы здоровы и в безопасности!”.

> ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости

View this post on Instagram

A post shared by Yaroslava Shvedova (@yaroslavashvedova) on Mar 15, 2020 at 8:33pm PDT

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: FILA.

Читайте также:  Свитолина стала первой с 1980 года, кто попал на Итоговый турнир, не сыграв ни в одном финале в туре

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

16 − 7 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Бернард Томич: “Мне еще предстоит пройти тест на коронавирус, но у меня есть все симптомы”

Как Элина Свитолина выиграла свой первый титул WTA (ВИДЕО)

Кристи Ан: “После отмены турнира в Индиан-Уэллс со стороны теннисисток можно было почувствовать тревогу и панику”

Первая ракетка Китая передала больше 10 тысяч долларов больнице в Ухане

Сергей Стаховский провел теннисный мастер-класс в Северодонецке

Закрыть