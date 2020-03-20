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Теннис

Стаховский: Я не смотрю бои Ломаченко, Усика и Гвоздика

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Теннисист не поддерживает взгляды и позиции боксеров

#Стаховский, #Усик

Источник – УНИАН.

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский не болеет за украинских боксеров Александра Усика, Василия Ломаченко и Александра Гвоздика через их взгляды и позиции.

Об этом Стаховский заявил в интервью Trіbuna.com.

“Не смотрю бои Ломаченко, Усика и Гвоздика. Последний раз Ломаченко смотрел три или четыре года назад. В соцсетях был подписан на каждого из них, но уже нет.

Это крутые боксеры. Они, как могут, славят, иногда хають Украину. Это спортсмены, которые имеют право на свое мнение. Мое право, как украинца и человека, которая родилась в Киеве, не поддерживать таких боксеров”, – отметил Стаховский.

Ранее, организаторы US Open не исключили возможность переноса турнира.

Источник: champion.com.ua
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