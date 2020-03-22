Марта Костюк: “Нам нужно держаться вместе, чтобы пройти через все это”

Новости
20.03.20 12:24
Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"
18.03.20 20:34
Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA
18.03.20 20:01
Официально: ATP и WTA отменяют все турниры до июня
18.03.20 19:34
Катарина Завацкая: "Сейчас полно свободного времени, это непривычно и интересно"
Украинская теннисистка в соцсетях прокомментировала последние события.
“Сложно просыпаться каждый день и читать все больше и больше плохих новостей. Мир сейчас в очень трудном положении. Так много ужасных вещей происходит. Нам нужно держаться вместе, чтобы пройти через все это. Надеюсь, когда все это закончится, мы научимся лучше относится друг к другу и к планете.
Мои молитвы адресованы всем тем, кто сейчас переживает трудности, всем медикам и каждому, кто работает, чтобы удерживать мир на плаву в это ужасное время.
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Также, особенные молитвы за Загреб, город, который я действительно люблю. Этим утром Загреб настигло землетрясение магнитудой в 5,5 баллов. В центре города есть значительные разрушения. Люди на улицах… жители Загреба и весь мир, вы в моих мыслях”.
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