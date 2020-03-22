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Теннис

Марта Костюк: “Нам нужно держаться вместе, чтобы пройти через все это”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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“Сложно просыпаться каждый день и читать все больше и больше плохих новостей. Мир сейчас в очень трудном положении. Так много ужасных вещей происходит. Нам нужно держаться вместе, чтобы пройти через все это. Надеюсь, когда все это закончится, мы научимся лучше относится друг к другу и к планете.

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Мои молитвы адресованы всем тем, кто сейчас переживает трудности, всем медикам и каждому, кто работает, чтобы удерживать мир на плаву в это ужасное время.

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Также, особенные молитвы за Загреб, город, который я действительно люблю. Этим утром Загреб настигло землетрясение магнитудой в 5,5 баллов. В центре города есть значительные разрушения. Люди на улицах… жители Загреба и весь мир, вы в моих мыслях”.

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A post shared by Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta) on Mar 22, 2020 at 6:05am PDT

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Источник: btu.org.ua
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