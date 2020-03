Марта Костюк: “Нам нужно держаться вместе, чтобы пройти через все это”

Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"

Украинская теннисистка в соцсетях прокомментировала последние события.



“Сложно просыпаться каждый день и читать все больше и больше плохих новостей. Мир сейчас в очень трудном положении. Так много ужасных вещей происходит. Нам нужно держаться вместе, чтобы пройти через все это. Надеюсь, когда все это закончится, мы научимся лучше относится друг к другу и к планете.

Мои молитвы адресованы всем тем, кто сейчас переживает трудности, всем медикам и каждому, кто работает, чтобы удерживать мир на плаву в это ужасное время.

Также, особенные молитвы за Загреб, город, который я действительно люблю. Этим утром Загреб настигло землетрясение магнитудой в 5,5 баллов. В центре города есть значительные разрушения. Люди на улицах… жители Загреба и весь мир, вы в моих мыслях”.

