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Теннис

Олимпиада: Канада официально снимается с соревнований в этом году

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Национальный олимпийский комитет в Канаде отказывается отправлять своих спортсменов на Игры в Японии, если они будут проведены в 2020 году.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе организации.

«Дело не исключительно в здоровье спортсмена – дело в здоровье общества. Учитывая риски, которые связаны с COVID-19, для наших спортсменов, как и для их семей, для канадского сообщества спортсменов будет небезопасно продолжать подготовку в Играм.

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Это больше, чем выступление, чем рекорд или медаль. Это о том, что ты являешься часть чего-то большего».

Канадский олимпийский комитет настаивает на переносе соревнований на 2021 год. Их решение касается как участников Олимпийских игр, так и Паралимпиады.

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Тем временем, Австралийский олимпийский комитет заявил, что будет рекомендовать своим спортсменам готовится к соревнованиям в 2021 году. Такое решение связано и с последними заявлениями японского правительства, что перенос Игр может быть неизбежен, и с консультациями с самими спортсменами.

«Мы верим, что сейчас нашим спортсменам нужно иметь в приоритете свое здоровье, а также тех, кто их окружает, чтобы у них была возможность вернуться в свои семьи».

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Теннисный турнир в рамках Олимпиады-2020 запланирован на 25 июля – 2 августа.

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Фото: Graham Hughes/CP.

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Источник: btu.org.ua
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