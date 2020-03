Олимпиада: Канада официально снимается с соревнований в этом году

Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"

Национальный олимпийский комитет в Канаде отказывается отправлять своих спортсменов на Игры в Японии, если они будут проведены в 2020 году.



Об этом сообщается в официальном пресс-релизе организации.

«Дело не исключительно в здоровье спортсмена – дело в здоровье общества. Учитывая риски, которые связаны с COVID-19, для наших спортсменов, как и для их семей, для канадского сообщества спортсменов будет небезопасно продолжать подготовку в Играм.

Это больше, чем выступление, чем рекорд или медаль. Это о том, что ты являешься часть чего-то большего».

#TeamCanada will not send athletes to Games in summer 2020 due to COVID-19 risks.

Канадский олимпийский комитет настаивает на переносе соревнований на 2021 год. Их решение касается как участников Олимпийских игр, так и Паралимпиады.

Тем временем, Австралийский олимпийский комитет заявил, что будет рекомендовать своим спортсменам готовится к соревнованиям в 2021 году. Такое решение связано и с последними заявлениями японского правительства, что перенос Игр может быть неизбежен, и с консультациями с самими спортсменами.

“We are now in a position where we can plan with greater certainty.”

«Мы верим, что сейчас нашим спортсменам нужно иметь в приоритете свое здоровье, а также тех, кто их окружает, чтобы у них была возможность вернуться в свои семьи».

Теннисный турнир в рамках Олимпиады-2020 запланирован на 25 июля – 2 августа.

“If it is difficult to hold [the Games] in a complete way a decision of postponement would be unavoidable as we think the athletes’ safety is paramount,” Japan Prime Minister Shinzo Abe said. https://t.co/3h8zDWkKdX

— One Sports (@OneSportsPHL) March 23, 2020