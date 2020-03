Официально: Япония попросила МОК перенести Олимпийские игры

Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"

Правительство страны просит Международный олимпийский комитет отложить проведение соревнований до следующего года в связи с пандемией коронавируса.



Позднее сегодня будет озвучено официальное решение руководства МОК, а вопрос о переносе турнира, по словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, он накануне уже согласовал с президентом комитета Томасом Бахом.

Теннисный турнир в рамках Олимпийских игр в Японии должен был пройти с 25 июля по 2 августа.

В совместном заявлении сказано, что “проведение 32-х Летних Олимпийских Игр должно быть отстрочено […] до не позднее лета 2021 года”.

— Olympics (@Olympics) March 24, 2020

— Olympics (@Olympics) March 24, 2020