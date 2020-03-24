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Теннис

Официально: Япония попросила МОК перенести Олимпийские игры

Евгений НикитюкНет комментариев
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Правительство страны просит Международный олимпийский комитет отложить проведение соревнований до следующего года в связи с пандемией коронавируса.

Позднее сегодня будет озвучено официальное решение руководства МОК, а вопрос о переносе турнира, по словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, он накануне уже согласовал с президентом комитета Томасом Бахом.

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Теннисный турнир в рамках Олимпийских игр в Японии должен был пройти с 25 июля по 2 августа.

В совместном заявлении сказано, что “проведение 32-х Летних Олимпийских Игр должно быть отстрочено […] до не позднее лета 2021 года”.

На прошлой неделе представители японского правительства заявили, что проведение соревнований не будет иметь смысла, если страны не станут присылать на турнир своих спортсменов.

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Накануне первыми об отказе участвовать в Играх в 2020 году в Японии заявили в Канаде. Также стало известно, что ряд других стран рекомендовал МОК перенести соревнования на другое время.

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В рамках Олимпийских Игр-2020 теннисный турнир должен был стартовать 25 июля. Соревнования должны были пройти на хардовых кортах комплекса «Ariake Tennis Park».

В 2016 году «золото» на олимпийском теннисном турнире завоевали Энди Маррей (мужской одиночный разряд), Моника Пуиг (женский одиночный разряд), Екатерина Макарова / Елена Веснина (парный разряд), Марк Лопес / Рафаэль Надаль (парный разряд), Бетани Маттек-Сэндс / Джек Сок (смешанный парный разряд).

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Источник:
bbc.com

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Фото: Reuters.

Источник: btu.org.ua
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