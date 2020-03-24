Официально: Япония попросила МОК перенести Олимпийские игры

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Правительство страны просит Международный олимпийский комитет отложить проведение соревнований до следующего года в связи с пандемией коронавируса.



Позднее сегодня будет озвучено официальное решение руководства МОК, а вопрос о переносе турнира, по словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, он накануне уже согласовал с президентом комитета Томасом Бахом.

Теннисный турнир в рамках Олимпийских игр в Японии должен был пройти с 25 июля по 2 августа.

В совместном заявлении сказано, что “проведение 32-х Летних Олимпийских Игр должно быть отстрочено […] до не позднее лета 2021 года”.

Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committeehttps://t.co/XNcaa4Gvx8 — Olympics (@Olympics) March 24, 2020

На прошлой неделе представители японского правительства заявили, что проведение соревнований не будет иметь смысла, если страны не станут присылать на турнир своих спортсменов.

Накануне первыми об отказе участвовать в Играх в 2020 году в Японии заявили в Канаде. Также стало известно, что ряд других стран рекомендовал МОК перенести соревнования на другое время.

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В рамках Олимпийских Игр-2020 теннисный турнир должен был стартовать 25 июля. Соревнования должны были пройти на хардовых кортах комплекса «Ariake Tennis Park».

В 2016 году «золото» на олимпийском теннисном турнире завоевали Энди Маррей (мужской одиночный разряд), Моника Пуиг (женский одиночный разряд), Екатерина Макарова / Елена Веснина (парный разряд), Марк Лопес / Рафаэль Надаль (парный разряд), Бетани Маттек-Сэндс / Джек Сок (смешанный парный разряд).

International Olympic Committee chief agrees 100% on proposal for 1-year delay on Tokyo games, Japan Prime Minister Abe says pic.twitter.com/cclo4GhLC4 — Reuters (@Reuters) March 24, 2020

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Источник:

bbc.com

Фото: Reuters.