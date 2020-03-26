Экс-первая ракетка мира назвал своих фаворитов среди молодых теннисистов

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Энди Роддик присоединился к команде ведущих и экспертов на телеканале “Tennis Channel”.



37-летний американский теннисист, в активе которого титул US Open-2000, победа на Кубке Дэвиса в 2007 году и 13 недель в статусе лидера мирового рейтинга, будет выходить в эфир “Tennis Channel” в ближайший месяц.

В среду Роддик пообщался c ведущим Стивом Вайссменом и экспертами Линдси Девенпорт и Полома Аннаконом.

О рейтинге величайших игроков всех времен

“Я думаю, что в случае с женским теннисом все как бы сошлись на том, что это Серена Уильямс, все довольно ясно. Но, кажется, будто существует прямо целая необходимость постоянно обсуждать, кто является величайшим игроком всех времен в мужском теннисе. По моему мнению делать это сейчас даже глупо. Это как раздавать «Оскары» еще до того, как фильм закончился. Мне кажется, что нужно подождать, когда игроки закончат свои карьеры. Устраивать такие разговоры сейчас – это преждевременно, хотя все любят обсуждать эту тему в нон-стоп режиме. Пока слишком рано и мы просто теряем время”.

О стабильности игроков

“Пит Сампрас был потрясающим игроком, он выигрывал 1-2 Шлема каждый год. Но он также мог проиграть рано, в 3 круге, 4 круге. Сейчас эти ребята, Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, играют в полуфиналах постоянно. Это безумие. Я думаю, что нам всем повезло, что они все продолжают играть. Будем надеяться, что Энди Маррей вернется в свою форму. В 2012 году я хорошо играл накануне Олимпиады, выиграл 2 титула. Но Джокович обыграл меня на траве 6-2, 6-1. В тот день я подавал посредственно, а делать это в матчах с Новаком противопоказано. Но он обыграл меня как мальчишку. Тогда я впервые подумал, что это уже не та игра, которую я знал, что это уже теннис с другой планеты. Эти игроки могут проходить в полуфиналы на Шлемах, не играя в свой лучший теннис. Серена выиграла, наверное, 10 мэйджоров, просто продираясь во вторую неделю. Эта стабильность имеет значение, когда ты можешь снова и снова давать себе шансы сыграть на последних стадиях”.

О молодых теннисистах

“Я не смотрю так много матчей. Но сегодня мне нравится наблюдать за игрой Бьянки Андрееску. Я знаю, что сейчас у неё травма, но следить за её игрой так увлекательно. Прошлым летом мне нравилось смотреть её матчи. Она вовлекает тебя в игру, привносит настрой уличных боёв, когда ты видишь все её эмоции. Даже если ты ничего не понимаешь в теннисе, следя за её игрой, все эти эмоции очень понятны, ты сразу понимаешь, что она делает нечто выдающееся. В мужском туре мне нравится Феликс Оже-Альяссим. Думаю, что у него есть огромное преимущество: он с такой легкостью ударяет по мячу, он не создает впечатление, что ему надо выпрыгивать из штанов, чтобы выполнить сильный удар. При его росте (193 см) он сейчас выглядит худым и немного неуклюжим, на каком-то этапе он превратиться в зверя. Коко Гауфф – потрясающая. Я участвовал с ней в нескольких показательных турнирах и что меня поразило, это насколько комфортно она чувствует себя в компании подростков, так и в компании 60-летних. Это впечатляющий навык”.

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Источник:

tennischannel.com