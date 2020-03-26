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Теннис

Янник Синнер запускает благотворительный челлендж, чтобы помочь Италии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Итальянский теннисист предлагает болельщикам приготовить пиццу и помочь в сборе средств.

“Пока мы все находимся в изоляции дома, я подумал, что как раз пришло подходящее время создать небольшой благотворительный челлендж для нашей страны, – написал в соцсетях Синнер. – Я и агентство “StarWing Sports”, в котором я состою, пожертвуем жизненно важные медикаменты (медицинские товары), чтобы помочь Италии в это трудное время из-за коронавируса.

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За каждое фото с пиццей похожей на человека (будь это я или какой-либо другой итальянец, с настоящего времени или прошлого), которое вы загрузите, мы перечислим 10€. Загружайте свое фото с хештегом #SinnerPizzaChallenge, чтобы об этом узнали другие, и надеюсь, это вдохновит людей помочь нам. Если вы сами желаете сделать свой взнос, вы также можете воспользоваться указанной ссылкой. Очень важно в такое время держаться друг за друга. С нетерпением жду ваши фото”.

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A post shared by Jannik Sinner (@janniksin) on Mar 25, 2020 at 5:25am PDT

Добровольные пожертвования
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Фото: Instagram.

Источник: btu.org.ua
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