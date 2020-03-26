Янник Синнер запускает благотворительный челлендж, чтобы помочь Италии

Новости
Вчера, 08:27
Чемпион турнира в Сантьяго признался, что заразился коронавирусом
20.03.20 12:24
Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"
18.03.20 20:34
Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA
18.03.20 20:01
Официально: ATP и WTA отменяют все турниры до июня
Итальянский теннисист предлагает болельщикам приготовить пиццу и помочь в сборе средств.
“Пока мы все находимся в изоляции дома, я подумал, что как раз пришло подходящее время создать небольшой благотворительный челлендж для нашей страны, – написал в соцсетях Синнер. – Я и агентство “StarWing Sports”, в котором я состою, пожертвуем жизненно важные медикаменты (медицинские товары), чтобы помочь Италии в это трудное время из-за коронавируса.
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За каждое фото с пиццей похожей на человека (будь это я или какой-либо другой итальянец, с настоящего времени или прошлого), которое вы загрузите, мы перечислим 10€. Загружайте свое фото с хештегом #SinnerPizzaChallenge, чтобы об этом узнали другие, и надеюсь, это вдохновит людей помочь нам. Если вы сами желаете сделать свой взнос, вы также можете воспользоваться указанной ссылкой. Очень важно в такое время держаться друг за друга. С нетерпением жду ваши фото”.
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Фото: Instagram.