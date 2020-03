Янник Синнер запускает благотворительный челлендж, чтобы помочь Италии

Чемпион турнира в Сантьяго признался, что заразился коронавирусом

Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

Официально: ATP и WTA отменяют все турниры до июня

Итальянский теннисист предлагает болельщикам приготовить пиццу и помочь в сборе средств.



“Пока мы все находимся в изоляции дома, я подумал, что как раз пришло подходящее время создать небольшой благотворительный челлендж для нашей страны, – написал в соцсетях Синнер. – Я и агентство “StarWing Sports”, в котором я состою, пожертвуем жизненно важные медикаменты (медицинские товары), чтобы помочь Италии в это трудное время из-за коронавируса.

> Первая ракетка Китая передала больше 10 тысяч долларов больнице в Ухане

За каждое фото с пиццей похожей на человека (будь это я или какой-либо другой итальянец, с настоящего времени или прошлого), которое вы загрузите, мы перечислим 10€. Загружайте свое фото с хештегом #SinnerPizzaChallenge, чтобы об этом узнали другие, и надеюсь, это вдохновит людей помочь нам. Если вы сами желаете сделать свой взнос, вы также можете воспользоваться указанной ссылкой. Очень важно в такое время держаться друг за друга. С нетерпением жду ваши фото”.

> Роджер Федерер пожертвует более одного миллиона долларов нуждающимся из-за коронавируса

