Халеп повесила в рамку свою чемпионскую ракетку с Уимблдона (ВИДЕО)

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Румынская теннисистка украсила стену своего дома памятной вещью
Симона Халеп записала видео, обратившись к своим подписчикам в социальных сетях.
“Каждый день я нахожусь дома и несколько дней назад в моей голове появилась мысль и я решила повесить это на стену, потому что это очень приятная вещь для меня. Меня радует каждый шаг, сделанный в этой комнате.
Это – ракетка, которой я играла на Уимблдоне в 2019 году. Возле неё моя фотография с трофеем. Я захотела разместить их вместе и поставить в рамку. Это очень приятные воспоминания для меня. Надеюсь, вам понравилось. Берегите себя, оставайтесь дома и сохраняйте позитив. Всё будет хорошо”, – сказала румынка.
Напомним, по словам одного из теннисных чиновников Германии Дирка Хордорффа, на этой неделе организаторы Уимблдона объявят об отмене турнира в этом году.
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Hey guys! Here’s a little something I did to brighten my days at home. What about you? Big hugs and stay positive @wimbledon
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