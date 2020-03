Халеп повесила в рамку свою чемпионскую ракетку с Уимблдона (ВИДЕО)

Даяна Ястремская будет помогать одесситам в условиях карантина

Румынская теннисистка украсила стену своего дома памятной вещью



Симона Халеп записала видео, обратившись к своим подписчикам в социальных сетях.

“Каждый день я нахожусь дома и несколько дней назад в моей голове появилась мысль и я решила повесить это на стену, потому что это очень приятная вещь для меня. Меня радует каждый шаг, сделанный в этой комнате.

Это – ракетка, которой я играла на Уимблдоне в 2019 году. Возле неё моя фотография с трофеем. Я захотела разместить их вместе и поставить в рамку. Это очень приятные воспоминания для меня. Надеюсь, вам понравилось. Берегите себя, оставайтесь дома и сохраняйте позитив. Всё будет хорошо”, – сказала румынка.

Напомним, по словам одного из теннисных чиновников Германии Дирка Хордорффа, на этой неделе организаторы Уимблдона объявят об отмене турнира в этом году.

