Джейми Маррей: “Организаторам Уимблдона трудно перенести турнир на другое время”

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“Думаю, что сейчас все ожидают заявление турнира, – прокомментировал экс-первая ракетка мира в паре предстоящее собрание совета директоров Уимблдона. – Это безусловно самый большой турнир в календаре в ближайшее время, который пока не отменили. Я считаю, что перенести соревнования на другое время организаторам было бы трудно. В таком случае турнир бы столкнулся с другими соревнованиями, которые пока остаются в календаре. И также есть такой фактор, как естественное освещение. С каждой неделей будет все меньше и меньше дневного света, при котором можно проводить матчи.
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Сейчас я просто дома, соблюдаю все необходимые рекомендации и стараюсь оставаться активным, насколько это возможно. Это совсем другой образ жизни, потому что мы привыкли все время быть в дороге, переезжать из города в город каждую неделю, и по такой схеме мы и живем. Даже если я играю на каком-то турнире, то перед крупными соревнованиями уже в пятницу или субботу я начинаю думать о том, как мне нужно готовиться к поездке. Мы как бы уже запрограммированы под такой ритм”.
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Источник:
bbc.com
Фото: Instagram / Jamie Murray.