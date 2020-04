Джейми Маррей: “Организаторам Уимблдона трудно перенести турнир на другое время”

Даяна Ястремская будет помогать одесситам в условиях карантина

Чемпион Ролан Гаррос сдал положительный тест на коронавирус

Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фаворитов в ATP

Чемпион турнира в Сантьяго признался, что заразился коронавирусом

Британский теннисист – о проведении травяного мэйджора в 2020 году.



“Думаю, что сейчас все ожидают заявление турнира, – прокомментировал экс-первая ракетка мира в паре предстоящее собрание совета директоров Уимблдона. – Это безусловно самый большой турнир в календаре в ближайшее время, который пока не отменили. Я считаю, что перенести соревнования на другое время организаторам было бы трудно. В таком случае турнир бы столкнулся с другими соревнованиями, которые пока остаются в календаре. И также есть такой фактор, как естественное освещение. С каждой неделей будет все меньше и меньше дневного света, при котором можно проводить матчи.

Сейчас я просто дома, соблюдаю все необходимые рекомендации и стараюсь оставаться активным, насколько это возможно. Это совсем другой образ жизни, потому что мы привыкли все время быть в дороге, переезжать из города в город каждую неделю, и по такой схеме мы и живем. Даже если я играю на каком-то турнире, то перед крупными соревнованиями уже в пятницу или субботу я начинаю думать о том, как мне нужно готовиться к поездке. Мы как бы уже запрограммированы под такой ритм”.

