Сергей Стаховский написал Илону Маску с просьбой помочь украинцам

Первая ракетка Украины обратился к американскому предпринимателю в Твиттере.



Украинский теннисист, как и экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун и посольство Украины в США, прокомментировал заявление Илона Маска: американский миллиардер и генеральный директор компаний “SpaceX” и “Tesla” ранее написал о готовности предоставить аппараты искусственной вентиляции легких тем, кто обратится к нему за помощью.

“Ситуация в Украине за очень короткое время станет катастрофичной, – написал Стаховский. – Я любезно прошу вас рассмотреть возможность предоставить любую медицинскую поддержку моей стране”.

Dear Mr.Musk, the situation in Ukraine will be disastrous in a very short period of time. I would kindly like to ask you to consider any medical support for my country🙏🇺🇦! @usuprun has the integrity to deal with it. Thank you very much for your deeds. ✊🙏

— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) April 1, 2020