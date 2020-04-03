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Теннис

Сергей Стаховский написал Илону Маску с просьбой помочь украинцам

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Первая ракетка Украины обратился к американскому предпринимателю в Твиттере.

Украинский теннисист, как и экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун и посольство Украины в США, прокомментировал заявление Илона Маска: американский миллиардер и генеральный директор компаний “SpaceX” и “Tesla” ранее написал о готовности предоставить аппараты искусственной вентиляции легких тем, кто обратится к нему за помощью.

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> Даяна Ястремская: “Сейчас нужно перебороть свое “хочу” и сидеть дома, быть жестче самим с собой”

“Ситуация в Украине за очень короткое время станет катастрофичной, – написал Стаховский. – Я любезно прошу вас рассмотреть возможность предоставить любую медицинскую поддержку моей стране”.

> Как теннисисты помогают в борьбе с пандемией коронавируса

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Фото: EURO.com.ua.

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Источник: btu.org.ua
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