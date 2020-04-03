Сергей Стаховский написал Илону Маску с просьбой помочь украинцам

Новости
01.04.20 21:18
Даяна Ястремская: "Сейчас нужно перебороть свое "хочу" и сидеть дома, быть жестче самим с собой"
01.04.20 19:00
Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA
01.04.20 18:20
ATP и WTA продлевают паузу в Турах до 13 июля
01.04.20 18:02
Официально: организаторы Уимблдона объявили об отмене турнира
Первая ракетка Украины обратился к американскому предпринимателю в Твиттере.
Украинский теннисист, как и экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун и посольство Украины в США, прокомментировал заявление Илона Маска: американский миллиардер и генеральный директор компаний “SpaceX” и “Tesla” ранее написал о готовности предоставить аппараты искусственной вентиляции легких тем, кто обратится к нему за помощью.
> Даяна Ястремская: “Сейчас нужно перебороть свое “хочу” и сидеть дома, быть жестче самим с собой”
“Ситуация в Украине за очень короткое время станет катастрофичной, – написал Стаховский. – Я любезно прошу вас рассмотреть возможность предоставить любую медицинскую поддержку моей стране”.
> Как теннисисты помогают в борьбе с пандемией коронавируса
Dear Mr.Musk, the situation in Ukraine will be disastrous in a very short period of time. I would kindly like to ask you to consider any medical support for my country🙏🇺🇦! @usuprun has the integrity to deal with it. Thank you very much for your deeds. ✊🙏
— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) April 1, 2020
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Фото: EURO.com.ua.