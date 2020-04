Свитолина показала, как правильно качать пресс дома

Источник – Чемпион.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась советом, как поддерживать себя в форме в домашних условиях. Элина Свитолина опубликовала в соцсетях еще одну подборку упражнений для core-тренировок.

В этом случае она показала одно из упражнений, которой занимается 50 секунд с 10-секундной перерывом. На первом уровне делаются три подхода, на втором – 5/6. На третьем – 8 подходов.

View this post on Instagram

Core circuit 🎯 ⁣ ⏱: 50 seconds work – 10 seconds rest.⁣ 🥊: LEVEL(1) 3 sets, LEVEL (2) 5/6 sets, LEVEL(3) 8 sets.

Shared A post by Elina Svitolina (@elisvitolina) on Apr 3, 2020 at 7:42am PDT