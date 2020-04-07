Элина Свитолина: “Получив травму, я, никому не сказав, поехала на три дня на озеро Комо”

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Интервью и фотосессия теннисистки для портала MAINCREAM.com.
В конце ноября прошлого года Элина Свитолина приняла участие в съемке в загородном комплексе “Selfish Club” на берегу Днепра.
Теннисные турниры проходят в разных уголках мира. Удается во время чемпионатов увидеть что-то, кроме теннисных кортов?
– Да, есть возможность. Каждый год я летаю в одни и те же города. К этому меня обязывает статус – я играю только большие турниры, поэтому список стран известен наперед. Обычно в новую страну я приезжаю за 3-4 дня до турнира, чтобы адаптироваться. Этого времени мне хватает, чтобы погулять по городу, познакомиться с его культурой и прочувствовать атмосферу.
Есть свой любимый город? Место, где хочется задержаться чуть на дольше?
– Мне очень нравится Лондон. Своей культурой, архитектурой, атмосферой и даже погодой (смеется).
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Какой отдых тебе больше импонирует – активный или пассивный?
– Однозначно активный. Хотя я много времени провожу, бегая по корту, все равно не могу долго отдыхать.
Когда нет тренировок – можешь дать себе слабость? Куда-то сбежать, чтобы побыть одной, помолчать, подумать и принять важные решения?
– Да, например, в прошлом году у меня был такой период. Получив травму, я, никому не сказав, поехала на три дня на озеро Комо, чтобы от всего и ото всех отдохнуть.
Случился диалог с собой?
– Да, были решения, которые ждали моего ответа. Я отдохнула физически, а главное – морально, и это помогло мне продолжить сезон.
Что помогает тебе расслабиться? У тебя есть универсальный рецепт твоего восстановления?
– Иногда мне помогают поездки в родную Одессу, где я провожу время с семьей. Это отдых для головы и души. Если мы говорим о физическом релаксе – я езжу в Швейцарию в спа-центр с термальными водами. Это сочетание красивой картинки, уединения и полного расслабления. Если между турнирами у меня нет времени на отдых, я спасаюсь массажами и спа-процедурами.
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Моя мотивация – это достижение поставленных целей: интервью с Элиной Свитолиной @elisvitolina 🖤 Читай по ссылке в шапке профиля! #maincream #selfishclub #elinasvitolina
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Фото: MAINCREAM.