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Теннис

Александр Зверев: “Я старался найти работу в МакДональдсе, но им хватает персонала”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Теннисист стал гостем Instagram-эфира немецкого телеведущего и комика Оливера Похера.

«Сейчас я во Флориде, лежу возле бассейна. Со мной все в порядке. Только скучаю по Бренде».

Девушка спортсмена, модель Бренда Патеа, находится в Берлине вместе со своей семьей.

> Александр Зверев ответил на вопросы болельщиков в Instagram

«Здесь всё закрыто, к счастью, у нас есть ключи от личного спортивного зала. Вот почему я могу тренироваться в нормальном режиме. Правда, я не знаю, к чему и для чего я тренируюсь. Турнир в Гамбурге стал бы первым после паузы (соревнования стартуют 13 июля). Я не верю, что так и будет, но все равно надеюсь. Это ужасная ситуация для меня, потому что до US Open в прошлом году я отыграл плохо. Сейчас мне бы пригодились очки, которые я бы мог заработать в этом сезоне, поэтому я просто застрял на своем седьмом месте в рейтинге. Обычно, на грунте я выступаю лучше всего».

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На счету теннисиста титулы на грунтовых Мастерсах в Риме и Мадриде (2017, 2018), финал в Риме в сезоне-2018, а также два четвертьфинала на Ролан Гаррос (2018-2019). В прошлом году свой единственный трофей Зверев завоевал на грунте в Женеве.

«Переживаю ли я, что во время паузы остался без работы? Я старался найти работу в МакДональдсе. Но им хватает персонала. К сожалению, у них еще потолки слишком низкие, так что, мне было бы трудно», – пошутил Зверев.

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A post shared by Alexander Zverev (@alexzverev123) on Feb 14, 2020 at 2:24am PST

Спортсмен также вспоминает, как испытывал проблемы со здоровьем после своей поездки в Китай в конце декабря прошлого года. Тогда Зверев принял участие в выставочном турнире вместе с Роджером Федерером, Майком и Бобом Брайанами.

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«На самом деле, Бренда и я на какой-то миг были напуганы. После поездки в Китай я прокашлял почти месяц, по несколько часов я кашлял ночью и в Брисбене несколько дней у меня был температура. В Мельбурне я начал чувствовать себя лучше и снова стал выигрывать».

Ведущий Оливер Похер и его жена Амира, у которых в марте диагностировали COVID-19, интересуются, не было ли у пары других симптомов, как при коронавирусе, например, потери вкуса.

«Нет, у нас такого не было. Тогда еще никто не обсуждал, что коронавирус может распространиться. Так что, теперь я не хочу говорить, мол, якобы тогда я им заразился и при этом сумел дойти до полуфинала Открытого чемпионата Австралии», – отметил Зверев. «Это было бы совсем невероятно. Кто невероятен, так это Роджер. Я написал Федереру, а не поделились ли с ним китайцы информацией, поэтому он так удачно подобрал время для своей операции на колене. И смешно, что он ответил мне только «смайликом». Так что, кто знает, кто знает, что ему было известно на самом деле», – шутит Зверев.

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A post shared by Alexander Zverev (@alexzverev123) on Dec 28, 2019 at 5:55pm PST

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Источник:
tennismagazin.de

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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