Александр Зверев: “Я старался найти работу в МакДональдсе, но им хватает персонала”

Теннисист стал гостем Instagram-эфира немецкого телеведущего и комика Оливера Похера.



«Сейчас я во Флориде, лежу возле бассейна. Со мной все в порядке. Только скучаю по Бренде».

Девушка спортсмена, модель Бренда Патеа, находится в Берлине вместе со своей семьей.

«Здесь всё закрыто, к счастью, у нас есть ключи от личного спортивного зала. Вот почему я могу тренироваться в нормальном режиме. Правда, я не знаю, к чему и для чего я тренируюсь. Турнир в Гамбурге стал бы первым после паузы (соревнования стартуют 13 июля). Я не верю, что так и будет, но все равно надеюсь. Это ужасная ситуация для меня, потому что до US Open в прошлом году я отыграл плохо. Сейчас мне бы пригодились очки, которые я бы мог заработать в этом сезоне, поэтому я просто застрял на своем седьмом месте в рейтинге. Обычно, на грунте я выступаю лучше всего».

На счету теннисиста титулы на грунтовых Мастерсах в Риме и Мадриде (2017, 2018), финал в Риме в сезоне-2018, а также два четвертьфинала на Ролан Гаррос (2018-2019). В прошлом году свой единственный трофей Зверев завоевал на грунте в Женеве.

«Переживаю ли я, что во время паузы остался без работы? Я старался найти работу в МакДональдсе. Но им хватает персонала. К сожалению, у них еще потолки слишком низкие, так что, мне было бы трудно», – пошутил Зверев.

