Дамир Джумхур оказал поддержку больнице в родном городе своего отца

Экс-двадцать третья ракетка мира сделал пожертвование в одно из медицинских учреждений в Конице.



Боснийский теннисист, который сейчас находится в столице Сербии, оказал помощь больнице в Конице, родном городе своего папы.

«Отец общался с больницей и по итогам этих консультаций был составлен список всего, что им необходимо, – рассказал Джумхур. – Мы продолжаем поддерживать связь, если нужно будет еще что-то. Я вообще не расцениваю это как помощь, это моя обязанность, потому что я знаю, какая сейчас ситуация в Конице и во всей Боснии. Сам я занимаюсь по возможности дома и стараюсь оставаться активным. До начала турниров, если они действительно начнутся в июле, еще долго, поэтому время правильно подготовиться к соревнованиям еще будет. Лично я считаю, что турниры возобновят уже в августе. Я бы хотел обратиться к жителям Боснии и Герцеговины и сказать, что каждый из нас несет ответственность за то, чтобы как можно быстрее справиться с ситуацией. Мы должны нести эту ответственность как перед собой, так и перед другими людьми, перед нашими близкими».

