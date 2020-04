Ализе Корне готовится к изданию своей дебютной книги

Никакого тенниса или очень много турниров: глава ATP прокомментировал судьбу этого сезона

Француженка расскажет о свой жизни в теннисном туре



Автобиография Корне должна была поступить в продажу в мае во время проведения Ролан Гаррос, однако из-за пандемии коронавируса, выпуск перенесли на сентябрь.

“Я всегда была большим поклонником литературы. Эта книга – полностью моя работа. В ней будет смесь автобиографии и рассказов о путешествиях”, – сказала Ализе и призналась, что пишет и художественную литературу, однако она сохранит её для себя. “Я не собираюсь такое публиковать. Я пишу это для себя. Мне нравится это делать и мне есть как скоротать время”.

Также Корне рассказала как проводит время во время карантина.

“Находиться на самоизоляции не так уж и плохо. У меня есть возможность пойти в подвал и позаниматься, чтобы держать себя в форме. Но, как и многие люди, я скучаю по пребыванию на улице и игре в теннис”.

