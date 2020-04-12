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Теннис

Ализе Корне готовится к изданию своей дебютной книги

Евгений НикитюкНет комментариев
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Автобиография Корне должна была поступить в продажу в мае во время проведения Ролан Гаррос, однако из-за пандемии коронавируса, выпуск перенесли на сентябрь.

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“Я всегда была большим поклонником литературы. Эта книга – полностью моя работа. В ней будет смесь автобиографии и рассказов о путешествиях”, – сказала Ализе и призналась, что пишет и художественную литературу, однако она сохранит её для себя. “Я не собираюсь такое публиковать. Я пишу это для себя. Мне нравится это делать и мне есть как скоротать время”.

Также Корне рассказала как проводит время во время карантина.

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“Находиться на самоизоляции не так уж и плохо. У меня есть возможность пойти в подвал и позаниматься, чтобы держать себя в форме. Но, как и многие люди, я скучаю по пребыванию на улице и игре в теннис”.

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No weights at home ? No problem ! Here are some legs exercices that you can do with two packs of water Inspired by coach @sandrazaniewska Don’t forget to recycle your bottles at the end of the quarantine #StayHome #StayActive #mybellyneedsatan Pas de poids à la maison ? Pas de problème ! Voici quelques exercices du bas du corps que vous pouvez faire avec deux packs d’eau ! N’oubliez pas de recycler vos bouteilles à la fin du confinement

Публикация от Alizé Cornet (@alizecornet) 8 Апр 2020 в 7:06 PDT

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Источник:
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Источник: btu.org.ua
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