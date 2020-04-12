Стаховский присоединился к челлендж експершої ракетки мира

#Стаховский, #Маррей
Источник – Чемпион.
Известный украинский теннисист Сергей Стаховский выполнил челендж от експершої ракетки мира Энди Маррея.
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Стаховский вместе с женой Анфисой выполнил 100 ударов с лету, не прерывая при этом розыгрыш.
Отметим, что Маррей также выполнил этот челендж вместе с женой Ким, передав эстафету всей теннисной общественности.
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#100volleychallenge is ON✅ @andymurray 👌🏻 great initiative!! We challenge everyone in tennis world !! Grab your wife,sibling,friend,family member and lets VOLLEY!!!! #Stako #tennis #challenge #volley #stakhovsky #family
Источник: champion.com.ua