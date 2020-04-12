Воскресенье, 12 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисСтаховский присоединился к челлендж експершої ракетки мира
Теннис

Стаховский присоединился к челлендж експершої ракетки мира

AdminНет комментариев
Добавлено

#Стаховский, #Маррей

Источник – Чемпион.

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский выполнил челендж от експершої ракетки мира Энди Маррея.

Важно: Стаховский побеждал Федерера на Уимблдоне: вспоминаем легендарный матч

Стаховский вместе с женой Анфисой выполнил 100 ударов с лету, не прерывая при этом розыгрыш.

Отметим, что Маррей также выполнил этот челендж вместе с женой Ким, передав эстафету всей теннисной общественности.

View this post on Instagram

#100volleychallenge is ON✅ @andymurray 👌🏻 great initiative!! We challenge everyone in tennis world !! Grab your wife,sibling,friend,family member and lets VOLLEY!!!! #Stako #tennis #challenge #volley #stakhovsky #family

Shared A post by Sergiy Stakhovsky/Стаховский (@stako_s) on Apr 11, 2020 at 11:44am PDT

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

семь + 14 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Голосование: Штеффи Граф – Амели Моресмо. Турнир первых ракеток мира

Турнир WTA в Монреале отменён в этом году из-за коронавируса

Организаторы Мастерса в Монако назвали даты проведения турнира в 2021 году

Голосование: Елена Янкович – Винус Уильямс. Турнир первых ракеток мира

Цуренко: После прошлогоднего Уимблдона хотела бросить теннис

Закрыть