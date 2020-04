Стаховский присоединился к челлендж експершої ракетки мира

#Стаховский, #Маррей

Источник – Чемпион.

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский выполнил челендж от експершої ракетки мира Энди Маррея.

Важно: Стаховский побеждал Федерера на Уимблдоне: вспоминаем легендарный матч

Стаховский вместе с женой Анфисой выполнил 100 ударов с лету, не прерывая при этом розыгрыш.

Отметим, что Маррей также выполнил этот челендж вместе с женой Ким, передав эстафету всей теннисной общественности.

View this post on Instagram

#100volleychallenge is ON✅ @andymurray 👌🏻 great initiative!! We challenge everyone in tennis world !! Grab your wife,sibling,friend,family member and lets VOLLEY!!!! #Stako #tennis #challenge #volley #stakhovsky #family

Shared A post by Sergiy Stakhovsky/Стаховский (@stako_s) on Apr 11, 2020 at 11:44am PDT