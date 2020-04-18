Суббота, 18 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисВавринка пообщается с Джоковичем, Надаль ответит на вопросы болельщиков
Теннис

Вавринка пообщается с Джоковичем, Надаль ответит на вопросы болельщиков

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 21:33

Элина Свитолина рассказала, возобновят ли теннисные турниры в 2020 году

Вчера, 13:16

Про сорт здесь.

Элина Свитолина в апреле сыграет в виртуальном теннисном чемпионате

09.04.20 08:47

Никакого тенниса или очень много турниров: глава ATP прокомментировал судьбу этого сезона

08.04.20 09:48

Даяна Ястремская: "Нам все еще очень нужны волонтеры!"

Теннисисты проведут трансляции на своих страницах в Instagram.

Стэн Вавринка пригласил в гости на онлайн-трансляцию Новака Джоковича. Теннисисты выйдут в эфир в субботу в 16:00 по центральноевропейскому летнему времени (17:00 по Киеву).

ТРАНСЛЯЦИЯ НОВАКА ДЖОКОВИЧА И ЭНДИ МАРРЕЯ

Читайте также:  Победный матч Ястремской в третьму кругу Уимблдона

ЧАСТЬ 1: Теннисисты вспомнили свой первый матч и назвали самый лучший поединок друг против друга

ЧАСТЬ 2: Новак и Энди признались, результат какого матча в своей карьере они хотели бы изменить

ЧАСТЬ 3: Идеальный теннисист: Маррей и Джокович выбрали лучшие удары в мире
А в понедельник с болельщиками пообщается Рафаэль Надаль: трансляция с участием испанца начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени (19:00 по Киеву).

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: Getty Images.

Читайте также:  Мадрид. Козлова против Большовой в финале квалификации: превью матча

Источник: btu.org.ua

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Голосование: Крис Эверт – Мартина Хингис. Турнир первых ракеток мира

Джокович и Маррей признались, результат какого матча в своей карьере они хотели бы изменить

Теннисисты и ассоциации планируют собрать 4 миллиона долларов для помощи игрокам

Глава ATP рассказал о финансовой помощи игрокам и турнирам

Третья ракетка мира готовится вернуться на корт: “Тренироваться по полной программе я не буду”

Закрыть