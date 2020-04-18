Вавринка пообщается с Джоковичем, Надаль ответит на вопросы болельщиков

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Теннисисты проведут трансляции на своих страницах в Instagram.
Стэн Вавринка пригласил в гости на онлайн-трансляцию Новака Джоковича. Теннисисты выйдут в эфир в субботу в 16:00 по центральноевропейскому летнему времени (17:00 по Киеву).
That feeling when you find out @stanwawrinka & @DjokerNole are teaming up on Instagram Live! 🙌
Join the fun on Saturday at 4:00pm CEST. #tennisathome pic.twitter.com/ZTywuS0uTi
— ATP Tour (@atptour) April 17, 2020
ТРАНСЛЯЦИЯ НОВАКА ДЖОКОВИЧА И ЭНДИ МАРРЕЯ
ЧАСТЬ 1: Теннисисты вспомнили свой первый матч и назвали самый лучший поединок друг против друга
ЧАСТЬ 2: Новак и Энди признались, результат какого матча в своей карьере они хотели бы изменить
ЧАСТЬ 3: Идеальный теннисист: Маррей и Джокович выбрали лучшие удары в мире
А в понедельник с болельщиками пообщается Рафаэль Надаль: трансляция с участием испанца начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени (19:00 по Киеву).
Do you have any questions for @RafaelNadal?
Join Rafa live on Instagram at 18:00 CET on Monday! 🙌#AskRafa | @rnadalacademy | #tennisathome pic.twitter.com/WoOcyeG9Iy
— ATP Tour (@atptour) April 18, 2020
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Фото: Getty Images.