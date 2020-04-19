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Теннис

Свитолина поздравила болельщиков с Пасхой

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Свитолина поздравила болельщиков с Пасхой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила всех православных с Пасхой.

Про сорт здесь.

“Поздравляем с праздником Пасхи! Желаю верить и надеяться, мечтать и жить с любовью в сердце, ценить свою жизнь и красиво распоряжаться каждым его днем.⁣

Желаю огромного здоровья вам и вашим близким. Христос Воскрес”, – написала Свитолина.

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Со светлым праздником Пасхи! 🐣✨⁣ ⁣ Желаю верить и надеятся, мечтать и жить с любовью в сердце, ценить свою жизнь и красиво распоряжаться каждым ее днем.💛 ⁣ ⁣ Желаю огромного здоровья вам и вашим близким. Христос Воскрес 💛

Shared A post by Elina Svitolina (@elisvitolina) on Apr 19, 2020 at 2:36am PDT

Источник: champion.com.ua

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