Свитолина поздравила болельщиков с Пасхой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила всех православных с Пасхой.

Про сорт здесь.

View this post on Instagram

Со светлым праздником Пасхи! 🐣✨⁣ ⁣ Желаю верить и надеятся, мечтать и жить с любовью в сердце, ценить свою жизнь и красиво распоряжаться каждым ее днем.💛 ⁣ ⁣ Желаю огромного здоровья вам и вашим близким. Христос Воскрес 💛

Shared A post by Elina Svitolina (@elisvitolina) on Apr 19, 2020 at 2:36am PDT