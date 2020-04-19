Свитолина поздравила болельщиков с Пасхой
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила всех православных с Пасхой.
Про сорт здесь.
“Поздравляем с праздником Пасхи! Желаю верить и надеяться, мечтать и жить с любовью в сердце, ценить свою жизнь и красиво распоряжаться каждым его днем.
Желаю огромного здоровья вам и вашим близким. Христос Воскрес”, – написала Свитолина.
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Со светлым праздником Пасхи! 🐣✨ Желаю верить и надеятся, мечтать и жить с любовью в сердце, ценить свою жизнь и красиво распоряжаться каждым ее днем.💛 Желаю огромного здоровья вам и вашим близким. Христос Воскрес 💛
Источник: champion.com.ua