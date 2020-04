Роджер Федерер: “Из этого кризиса могут выйти две ослабленные ассоциации или одна более сильная”

Теннисные ассоциации планируют собрать более 6 миллионов долларов, чтобы помочь игрокам

Швейцарский теннисист в Твиттере поднял тему об объединении ATP и WTA.



“Я единственный, кто считает, что сейчас пришло время мужскому и женскому теннису объединиться и стать одним целым? Я не говорю об объединенных соревнованиях на кортах, но о слиянии двух руководящих органов (ATP и WTA), – написал Федерер. – Вероятно, это должно было произойти уже давно, но, возможно, сейчас действительно настал тот час. Это тяжелые времена для каждого вида спорта. Из этого кризиса могут выйти две ослабленные ассоциации или одна более сильная”.

I am not talking about merging competition on the court, but merging the 2 governing bodies (ATP and WTA) that oversee the men’s and women’s professional tours….

— Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020