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Теннис

Роджер Федерер: “Из этого кризиса могут выйти две ослабленные ассоциации или одна более сильная”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Швейцарский теннисист в Твиттере поднял тему об объединении ATP и WTA.

“Я единственный, кто считает, что сейчас пришло время мужскому и женскому теннису объединиться и стать одним целым? Я не говорю об объединенных соревнованиях на кортах, но о слиянии двух руководящих органов (ATP и WTA), – написал Федерер. – Вероятно, это должно было произойти уже давно, но, возможно, сейчас действительно настал тот час. Это тяжелые времена для каждого вида спорта. Из этого кризиса могут выйти две ослабленные ассоциации или одна более сильная”.

“Даже для болельщиков это затруднительно, – согласился теннисист с комментарием по поводу разных платформ для трансляции ATP и WTA. – Разная рейтинговая система, разные логотипы, сайты, категории турниров…”.

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Известно, что в конце прошлой недели состоялась онлайн-конференция руководителей всех главных органов в теннисе. Накануне ATP, WTA, ITF и турниры Большого Шлема объявили о совместной программе помощи игрокам.

Ранее идею объединения также озвучил глава ATP Андреа Гауденци. Во время паузы в сезоне пресс-службы Туров также выпускают общий медиапроект “Tennis United”.

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua

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