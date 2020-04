Циципас и Векич примут участие в виртуальном турнире по теннису

"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA

Про сорт здесь.

Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"

Теннисные ассоциации планируют собрать более 6 миллионов долларов, чтобы помочь игрокам

Штеффи Граф – победительница турнира первых ракеток мира в WTA

Организаторы “Mutua Madrid Open” назвали новые имена участников виртуального чемпионата.



Стефанос Циципас, Донна Векич, Денис Шаповалов и Каролин Возняцки присоединились к списку игроков, которые в этом месяце будут бороться за приз на соревнованиях по теннису в виртуальном формате.

Участники турнира АТР: Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Давид Феррер, Фрэнсис Тиафо, Люка Пуй, Джон Иснер, Давид Гоффен, Карен Хачанов, Гаэль Монфис, Фабио Фоньини, Александр Зверев, Диего Шварцман, Доминик Тим, Кеи Нисикори + Стефанос Циципас, Денис Шаповалов.

Участники турнира WTA: Белинда Бенчич, Сорана Кырстя, Анжелик Кербер, Карла Суарес-Наварро, Кики Бертенс, Фиона Ферро, Кристина Младенович, Эжени Бушар, Виктория Азаренко, Мэдисон Кис, Каролина Плишкова, Бьянка Андрееску + Донна Векич, Каролин Возняцки.

> Элина Свитолина: “Призовой фонд очень мотивирует, поэтому буду тренироваться”

Напомним, что соревнования пройдут в конце апреля.

The final 4️⃣! @StefTsitsipas, @DonnaVekic, @denis_shapo and @CaroWozniacki complete the cast for the #MMOPEN Virtual Pro! 😍 Not long to go now! ⏰ #PlayAtHome 🎮 pic.twitter.com/JFvuRywWvC

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 23, 2020