Четверг, 23 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисЦиципас и Векич примут участие в виртуальном турнире по теннису
Теннис

Циципас и Векич примут участие в виртуальном турнире по теннису

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 14:58

"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA

Вчера, 18:39

Про сорт здесь.

Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"

21.04.20 20:39

Теннисные ассоциации планируют собрать более 6 миллионов долларов, чтобы помочь игрокам

20.04.20 20:31

Штеффи Граф – победительница турнира первых ракеток мира в WTA

Читайте также:  Свитолина - Гаврилова: онлайн-трансляция матча в Индиан-Веллсі

Организаторы “Mutua Madrid Open” назвали новые имена участников виртуального чемпионата.

Стефанос Циципас, Донна Векич, Денис Шаповалов и Каролин Возняцки присоединились к списку игроков, которые в этом месяце будут бороться за приз на соревнованиях по теннису в виртуальном формате.

Участники турнира АТР: Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Давид Феррер, Фрэнсис Тиафо, Люка Пуй, Джон Иснер, Давид Гоффен, Карен Хачанов, Гаэль Монфис, Фабио Фоньини, Александр Зверев, Диего Шварцман, Доминик Тим, Кеи Нисикори + Стефанос Циципас, Денис Шаповалов.

Читайте также:  Рафаэль Надаль: "Финал с Медведевым - мой лучший матч за весь турнир"

Участники турнира WTA: Белинда Бенчич, Сорана Кырстя, Анжелик Кербер, Карла Суарес-Наварро, Кики Бертенс, Фиона Ферро, Кристина Младенович, Эжени Бушар, Виктория Азаренко, Мэдисон Кис, Каролина Плишкова, Бьянка Андрееску + Донна Векич, Каролин Возняцки.

> Элина Свитолина: “Призовой фонд очень мотивирует, поэтому буду тренироваться”

Напомним, что соревнования пройдут в конце апреля.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: Mutua Madrid Open.

Читайте также:  Ястремская победила и сравняла счет в противостоянии с Польшей

Источник: btu.org.ua

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
ATP и WTA прокомментировали совместное сотрудничество и объединение

Свитолина: Хочу часть своего времени отдавать телевидению

Жо-Вилфрид Цонга: “Кажется, никто уже не верит, что турниры возобновят 13 июля”

СМИ: в ATP и WTA обсуждают объединение по нескольким направлениям

Эшли Барти: “Я не была дома осенью и зимой очень долго. Я люблю австралийскую зиму”

Закрыть