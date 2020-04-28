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Циципас рассказал правду о своем пранке Кириоса

Евгений НикитюкНет комментариев
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Греческий теннисист признался, что накануне предупредил австралийца о шутке ко Дню рождения.

Напомним, что Циципас в соцсетях опубликовал номер телефона Ника Кириоса накануне его 25-летия. Кириос ответил греку, что не возражает, и в итоге в День рождения он получил массу звонков и сообщений от незнакомых ему людей. В соцсетях же австралиец записал видео, в котором попросил перестать ему звонить, так как это мешает ему пользоваться телефоном.

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A post shared by ATP Tour (@atptour) on Apr 27, 2020 at 8:18am PDT

Стефанос Циципас и Ник Кириос в прошлом году вместе сыграли на турнирах в Вашингтоне и Цинциннати, где каждый раз на старте проиграли лидерам мирового рейтинга, дуэту Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фара.

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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