Циципас рассказал правду о своем пранке Кириоса

Греческий теннисист признался, что накануне предупредил австралийца о шутке ко Дню рождения.



Напомним, что Циципас в соцсетях опубликовал номер телефона Ника Кириоса накануне его 25-летия. Кириос ответил греку, что не возражает, и в итоге в День рождения он получил массу звонков и сообщений от незнакомых ему людей. В соцсетях же австралиец записал видео, в котором попросил перестать ему звонить, так как это мешает ему пользоваться телефоном.

Стефанос Циципас и Ник Кириос в прошлом году вместе сыграли на турнирах в Вашингтоне и Цинциннати, где каждый раз на старте проиграли лидерам мирового рейтинга, дуэту Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фара.

So, about that… Talked to Stef yesterday and it turns out the ‘prank’ was all planned. He texted Nick beforehand to make sure he was okay with it. Nick is just pretending. Don’t fall for it 😂 https://t.co/7oLAfI8eMQ

— Bastien Fachan (@BastienFachan) April 28, 2020