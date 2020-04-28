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Теннис

Свитолина проигрывает в своем первом матче на виртуальном турнире

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

25.04.20 20:14

Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя

23.04.20 14:58

Про сорт здесь.

"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA

22.04.20 18:39

Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"

21.04.20 20:39

Теннисные ассоциации планируют собрать более 6 миллионов долларов, чтобы помочь игрокам

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Сегодня начинается виртуальный теннисный турнир среди игроков WTA и ATP

Mutua Madrid Open Virtual Pro • 27-30 апреля
Составы групп: женский турнир • мужской турнир

Групповой этап. Первый тур
Элина Свитолина (Украина, 2) – Сорана Кырстя (Румыния, 14) 2-4

По ходу игры украинка лидировала 2-0, но затем не воспользовалась 3 матчболами на своей подаче в третьем гейме. Кырстя оформила свою вторую победу в группе, ранее сегодня обыграв со счетом 3-0 Йоханну Конту.

> С расписанием матчей понедельника можно ознакомиться здесь

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Источник: btu.org.ua

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