Свитолина проигрывает в своем первом матче на виртуальном турнире

Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя

Про сорт здесь.

"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA

Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"

Теннисные ассоциации планируют собрать более 6 миллионов долларов, чтобы помочь игрокам

Сегодня начинается виртуальный теннисный турнир среди игроков WTA и ATP



Mutua Madrid Open Virtual Pro • 27-30 апреля

Составы групп: женский турнир • мужской турнир

Групповой этап. Первый тур

Элина Свитолина (Украина, 2) – Сорана Кырстя (Румыния, 14) 2-4

По ходу игры украинка лидировала 2-0, но затем не воспользовалась 3 матчболами на своей подаче в третьем гейме. Кырстя оформила свою вторую победу в группе, ранее сегодня обыграв со счетом 3-0 Йоханну Конту.

Great comeback! 🙆‍♀️

🇷🇴 @sorana_cirstea saves 3MP to see off Svitolina 4-2 and lead Group 2 on her own 💥#PlayAtHome 🎮 | #MMOPEN Virtual Pro pic.twitter.com/bLKd9SM5A8

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 27, 2020