Свитолина проигрывает в своем первом матче на виртуальном турнире

Новости
25.04.20 20:14
Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя
23.04.20 14:58
Про сорт здесь.
"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA
22.04.20 18:39
Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"
21.04.20 20:39
Теннисные ассоциации планируют собрать более 6 миллионов долларов, чтобы помочь игрокам
Сегодня начинается виртуальный теннисный турнир среди игроков WTA и ATP
Mutua Madrid Open Virtual Pro • 27-30 апреля
Составы групп: женский турнир • мужской турнир
Групповой этап. Первый тур
Элина Свитолина (Украина, 2) – Сорана Кырстя (Румыния, 14) 2-4
По ходу игры украинка лидировала 2-0, но затем не воспользовалась 3 матчболами на своей подаче в третьем гейме. Кырстя оформила свою вторую победу в группе, ранее сегодня обыграв со счетом 3-0 Йоханну Конту.
Great comeback! 🙆♀️
🇷🇴 @sorana_cirstea saves 3MP to see off Svitolina 4-2 and lead Group 2 on her own 💥#PlayAtHome 🎮 | #MMOPEN Virtual Pro pic.twitter.com/bLKd9SM5A8
— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 27, 2020
> С расписанием матчей понедельника можно ознакомиться здесь
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