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Теннис

Энди Маррей стал чемпионом кибертурнира в Мадриде

Евгений НикитюкНет комментариев
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В финале виртуального турнира британец обыграл Давида Гоффена.

В полуфинале против Диего Шварцмана игра прерывалась несколько раз, в итоге аргентинец пропустил вперед Маррея из-за технических проблем (Шварцман выиграл на супер-тайбрейке 10-6).

В решающей игре Энди Маррей одержал победу над бельгийцем со счетом 7-6(5). Гоффен на пути в финал выиграл у Стефаноса Циципаса.

В сетке благотворительного турнира, в котором принимали участие не только теннисисты, но и другие знаменитости, победителем стал Стефанос Циципас. В финале грек обыграл испанского футболиста Борху Иглесиаса со счетом 6-3.

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Фото: Mutua Madrid Open.

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Источник: btu.org.ua
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