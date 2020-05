Энди Маррей стал чемпионом кибертурнира в Мадриде

Элина Свитолина о танцах в TikTok: "Это хорошая физическая подготовка, танцы поднимают настроение"

Во вторник Свитолина сыграет два матча на виртуальном турнире по теннису

Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя

"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA

В финале виртуального турнира британец обыграл Давида Гоффена.



В полуфинале против Диего Шварцмана игра прерывалась несколько раз, в итоге аргентинец пропустил вперед Маррея из-за технических проблем (Шварцман выиграл на супер-тайбрейке 10-6).

В решающей игре Энди Маррей одержал победу над бельгийцем со счетом 7-6(5). Гоффен на пути в финал выиграл у Стефаноса Циципаса.

@andy_murray defeats David Goffin 7-6(5) to take the title in the @MutuaMadridOpen Virtual Pro.

