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Теннис

Свитолина и Монфис назвали топ-3 сериалов для просмотра на карантине

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис рассказали, что советуют посмотреть в свободное время.

“Какая ваша топ-тройка сериалов на карантине?, – спрашивают теннисисты на своей странице в Инстаграме. – Наша – это “Casa de papel”, “The last kingdom”, “Letter to the king”.⁣

> Элина Свитолина показала свое “ленивое воскресенье”

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Источник: btu.org.ua
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