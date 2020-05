Свитолина и Монфис назвали топ-3 сериалов для просмотра на карантине

Новости

Элина Свитолина о танцах в TikTok: "Это хорошая физическая подготовка, танцы поднимают настроение"

Во вторник Свитолина сыграет два матча на виртуальном турнире по теннису

Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя

"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA

Элина Свитолина и Гаэль Монфис рассказали, что советуют посмотреть в свободное время.



“Какая ваша топ-тройка сериалов на карантине?, – спрашивают теннисисты на своей странице в Инстаграме. – Наша – это “Casa de papel”, “The last kingdom”, “Letter to the king”.⁣

