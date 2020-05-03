Свитолина и Монфис назвали топ-3 сериалов для просмотра на карантине

Новости
30.04.20 10:00
Элина Свитолина о танцах в TikTok: "Это хорошая физическая подготовка, танцы поднимают настроение"
28.04.20 10:32
Во вторник Свитолина сыграет два матча на виртуальном турнире по теннису
25.04.20 20:14
Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя
23.04.20 14:58
"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA
Элина Свитолина и Гаэль Монфис рассказали, что советуют посмотреть в свободное время.
“Какая ваша топ-тройка сериалов на карантине?, – спрашивают теннисисты на своей странице в Инстаграме. – Наша – это “Casa de papel”, “The last kingdom”, “Letter to the king”.
> Элина Свитолина показала свое “ленивое воскресенье”
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