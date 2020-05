Даяна Ястремская: “Сегодня у меня праздник, рождение моей маленькой мечты”

Федерация тенниса Украины планирует возобновить национальные турниры 1 июня

Украинская теннисистка прокомментировала премьеру своего сольного трека.



13 мая в сети был опубликован сингл второй ракетки Украины под названием “Тысячи меня”. О своем увлечении теннисистка рассказала в интервью в середине апреля. Прослушать и скачать песню можно тут.

“Многомерность или тысячи меня. Иногда мы думаем, что никогда не перешагнем черту, за которой туманная неизведанность! Нам просто не хватит внутреннего ресурса, силы или поддержки родных. Многие, к слову, так и живут в своих ракушках, не до конца осознавая свои скрытые возможности и таланты! Когда-то мне казалось, что «петь» – это не про меня. А сегодня у меня праздник, рождение моей маленькой мечты, рождение совершенно новой МЕНЯ! Мечтайте и верьте в свои силы! Спасибо всем за поддержку, кто помог реализовать этот трек”, – написала Ястремская в соцсетях.

Все собранные с продаж и прослушиваний песни средства будут направлены в благотворительный фонд Даяны Ястремской.

A post shared by Dayana Yastremska 👑 (@dayana_yastremskay) on May 12, 2020 at 11:55pm PDT