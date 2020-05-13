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Даяна Ястремская: “Сегодня у меня праздник, рождение моей маленькой мечты”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинская теннисистка прокомментировала премьеру своего сольного трека.

13 мая в сети был опубликован сингл второй ракетки Украины под названием “Тысячи меня”. О своем увлечении теннисистка рассказала в интервью в середине апреля. Прослушать и скачать песню можно тут.

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“Многомерность или тысячи меня. Иногда мы думаем, что никогда не перешагнем черту, за которой туманная неизведанность! Нам просто не хватит внутреннего ресурса, силы или поддержки родных. Многие, к слову, так и живут в своих ракушках, не до конца осознавая свои скрытые возможности и таланты! Когда-то мне казалось, что «петь» – это не про меня. А сегодня у меня праздник, рождение моей маленькой мечты, рождение совершенно новой МЕНЯ! Мечтайте и верьте в свои силы! Спасибо всем за поддержку, кто помог реализовать этот трек”, – написала Ястремская в соцсетях.

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Все собранные с продаж и прослушиваний песни средства будут направлены в благотворительный фонд Даяны Ястремской.

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A post shared by Dayana Yastremska 👑 (@dayana_yastremskay) on May 12, 2020 at 11:55pm PDT

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Источник: btu.org.ua
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