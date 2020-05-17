Воскресенье, 17 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисБушар продала ужин с собой и просмотр своего матча на благотворительном аукционе
Теннис

Бушар продала ужин с собой и просмотр своего матча на благотворительном аукционе

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

15.05.20 17:02

Паузу в теннисном сезоне продлили до конца июля

15.05.20 11:01

Анонс второго выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

12.05.20 15:35

Федерация тенниса Украины планирует возобновить национальные турниры 1 июня

08.05.20 19:20

Теннис о теннисе #001 / Объединение ATP и WTA / Жизнь на карантине / Battle Time для Костюк и Цуренко

Эжени Бушар приняла участие в благотворительной кампании All In Challenge

Канадская теннисистка поблагодарила своих болельщиков за участие в аукционе, целью которого является сбор средств для пострадавших от пандемии коронавируса американцев.

Читайте также:  Федерер рассказал о ролике для страницы Свитолиной и Монфиса в Instagram

В качестве лота Бушар выставила на аукцион ужин с собой, а также посещение любого её матча на любом турнире в ложе игрока, что включает оплату перелёта для двух человек, двухместного номера в гостинице на три дня для двух человек, а также одну подписанную ракетку и одну подписанную пару кроссовок.

Начальная цена лота была $2,500, однако в итоге окончательной ценой стали $85,000.

Читайте также:  Цуренко откроет соревновательный день на Ролан Гаррос. Расписание матчей украинок на 1 июня

“РЕБЯТА, ВЫ!!! 85 тысяч? Вы ПОТРЯСАЮЩИЕ!!! Это очень поможет нуждающимся людям. Горжусь всеми вами, спасибо, что вместе со мной стали частью этого мероприятия. Самые лучшие болельщики ♥️”, – написала Эжени в Twitter.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: Instagram.

Читайте также:  Загреб. Костюк проиграла в трёх сетах на старте турнира

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

18 − одиннадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Стахоський: Надеюсь, что в этом году еще будут сыграны крупные турниры

В Великобритании планируют впервые с 2002 года провести национальный чемпионат

Ник Кириос: “Во время карантина у меня резко вырос интерес к красному вину”

32-летняя Солер-Эспиноса завершила профессиональную карьеру

Tennis Europe намерена перенести чемпионат Европы на сентябрь

Закрыть