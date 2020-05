Бушар продала ужин с собой и просмотр своего матча на благотворительном аукционе

Паузу в теннисном сезоне продлили до конца июля

Эжени Бушар приняла участие в благотворительной кампании All In Challenge



Канадская теннисистка поблагодарила своих болельщиков за участие в аукционе, целью которого является сбор средств для пострадавших от пандемии коронавируса американцев.

В качестве лота Бушар выставила на аукцион ужин с собой, а также посещение любого её матча на любом турнире в ложе игрока, что включает оплату перелёта для двух человек, двухместного номера в гостинице на три дня для двух человек, а также одну подписанную ракетку и одну подписанную пару кроссовок.

Начальная цена лота была $2,500, однако в итоге окончательной ценой стали $85,000.

“РЕБЯТА, ВЫ!!! 85 тысяч? Вы ПОТРЯСАЮЩИЕ!!! Это очень поможет нуждающимся людям. Горжусь всеми вами, спасибо, что вместе со мной стали частью этого мероприятия. Самые лучшие болельщики ♥️”, – написала Эжени в Twitter.

YOU GUYS!!!! 85k?!?! you guys are AMAZING!!! this is going to help people in need so so so much. proud of you all, thank you for being a part of this with me. best fans @allinchallenge @My15SOF pic.twitter.com/thp2218cf4

— Genie Bouchard (@geniebouchard) May 16, 2020