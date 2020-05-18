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Теннис

ITF планирует поддержать игроков, которые не попали под критерии Программы поддержки

Евгений НикитюкНет комментариев
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Международная федерация тенниса работает над созданием плана помощи теннисистам топ-501 – топ-700.

Сообщается, что подробности ITF сможет озвучить после встречи совета директоров, которая назначена на 2 июня. Напомним, что ранее ATP, WTA, ITF и 4 турнира Большого Шлема собрали более $6 миллионов в рамках Программы поддержки для низкорейтинговых игроков.

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Как стало известно из СМИ, эта Программа рассчитана на теннисистов, которые находятся в пределах топ-500 мировых рейтингов в одиночном разряде.

Международная федерация тенниса, таким образом, обещает организовать финансовую помощь для игроков, которые не попадают под критерии других проектов по материальной поддержке.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

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Источник: btu.org.ua
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