ITF планирует поддержать игроков, которые не попали под критерии Программы поддержки

Теннис о теннисе #002 / Пономарь – туз из Ильичевска / Финансовый вопрос / Battle Time: Лопатецкая vs Снигур

Паузу в теннисном сезоне продлили до конца июля

Анонс второго выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

Федерация тенниса Украины планирует возобновить национальные турниры 1 июня

Международная федерация тенниса работает над созданием плана помощи теннисистам топ-501 – топ-700.



Сообщается, что подробности ITF сможет озвучить после встречи совета директоров, которая назначена на 2 июня. Напомним, что ранее ATP, WTA, ITF и 4 турнира Большого Шлема собрали более $6 миллионов в рамках Программы поддержки для низкорейтинговых игроков.

Как стало известно из СМИ, эта Программа рассчитана на теннисистов, которые находятся в пределах топ-500 мировых рейтингов в одиночном разряде.

Международная федерация тенниса, таким образом, обещает организовать финансовую помощь для игроков, которые не попадают под критерии других проектов по материальной поддержке.

The ITF is in the process of finalising a range of additional measures to support stakeholders impacted by COVID-19, including a relief fund to help tour players ranked 501-700 not covered under other relief programmes

— ITF Media (@ITFMedia) May 18, 2020