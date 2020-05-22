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Чемпион турниров Большого Шлема умер после продолжительной болезни

Евгений НикитюкНет комментариев
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Четырехкратный чемпион турниров Большого Шлема в одиночном разряде Эшли Купер
умер после продолжительной борьбы с болезнью, сообщают австралийские СМИ.

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Эшли Куперу было 83 года.

Свой первый титул на Шлемах он выиграл в 1957 году на домашних кортах, а уже в 1958 году он стал победителем 3 из 4 мэйджоров в сезоне – в Австралии, на Уимблдоне и в США. В теннисном рейтинге Лэнса Тингея (до введения рейтинга АТР) Эшли Купер занял первое место в 1957 году. В сезонах 1957-1958 он также выиграл 4 титула на парных турнирах Большого Шлема. В 1957 году вместе со сборной Австралии стал чемпионом Кубка Дэвиса.

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Эшли Купер перешел в профессионалы в 1959 году. В том же году Купер женился на обладательнице титула Мисс Австралии-1957 Хелен Вуд. На счету австралийского теннисиста 27 титулов. В 1991 году Купер был введен в Зал теннисной славы.

Свои соболезнования в связи со смертью Эшли Купера высказали Род Лейвер и Эшли Барти. “Прекрасный чемпион как на корте, так и вне его. Всего наилучшего, мой друг. Мои мысли с женой Эшли, Хелен, и его семьей”, – сказал Лейвер. “Спасибо за все, что вы сделали для нашего спорта. Покойтесь с миром”, – написали Барти.
Чемпион турниров Большого Шлема умер после продолжительной болезни
Чемпион турниров Большого Шлема умер после продолжительной болезни
Чемпион турниров Большого Шлема умер после продолжительной болезни
Чемпион турниров Большого Шлема умер после продолжительной болезни

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Источник:
7news.com.au

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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