Чемпион турниров Большого Шлема умер после продолжительной болезни

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Четырехкратный чемпион турниров Большого Шлема в одиночном разряде Эшли Купер

умер после продолжительной борьбы с болезнью, сообщают австралийские СМИ.

Эшли Куперу было 83 года.

Свой первый титул на Шлемах он выиграл в 1957 году на домашних кортах, а уже в 1958 году он стал победителем 3 из 4 мэйджоров в сезоне – в Австралии, на Уимблдоне и в США. В теннисном рейтинге Лэнса Тингея (до введения рейтинга АТР) Эшли Купер занял первое место в 1957 году. В сезонах 1957-1958 он также выиграл 4 титула на парных турнирах Большого Шлема. В 1957 году вместе со сборной Австралии стал чемпионом Кубка Дэвиса.

Эшли Купер перешел в профессионалы в 1959 году. В том же году Купер женился на обладательнице титула Мисс Австралии-1957 Хелен Вуд. На счету австралийского теннисиста 27 титулов. В 1991 году Купер был введен в Зал теннисной славы.

Свои соболезнования в связи со смертью Эшли Купера высказали Род Лейвер и Эшли Барти. “Прекрасный чемпион как на корте, так и вне его. Всего наилучшего, мой друг. Мои мысли с женой Эшли, Хелен, и его семьей”, – сказал Лейвер. “Спасибо за все, что вы сделали для нашего спорта. Покойтесь с миром”, – написали Барти.











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Источник:

7news.com.au

Фото: Getty Images.