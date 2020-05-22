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Теннис

Осака стала рекордсменкой мирового спорта по сумме призовых

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Японская теннисистка заработала за год 37,4 миллиона долларов

#Осака

Источник – Tribuna.com.

Наоми Осака заняла 29-е место в ежегодном рейтинге среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Об этом сообщает Forbes.

Японка за год заработала 37,4 миллиона долларов

Осака стала финансово успешной спортсменкой в истории спорта по уровню заработков за календарный год. Второй в этом списке идет еще одна теннисистка – Серена Уильямс, которая в обновленном рейтинге стала 33-й, заработав 36 миллионов в американской валюте.

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Для Наоми Осаки прошлый сезон стал самым успешным в карьере. Японка выиграла Australian Open, поднялась на первую позицию в рейтинге WTA и заработала на корте почти 6 миллионов долларов призовых.

Ранее Стаховский заявлял, что Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания.

Источник: champion.com.ua
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