Осака стала рекордсменкой мирового спорта по сумме призовых

Японская теннисистка заработала за год 37,4 миллиона долларов

#Осака

Источник – Tribuna.com.

Наоми Осака заняла 29-е место в ежегодном рейтинге среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Об этом сообщает Forbes.

Японка за год заработала 37,4 миллиона долларов

Осака стала финансово успешной спортсменкой в истории спорта по уровню заработков за календарный год. Второй в этом списке идет еще одна теннисистка – Серена Уильямс, которая в обновленном рейтинге стала 33-й, заработав 36 миллионов в американской валюте.

Для Наоми Осаки прошлый сезон стал самым успешным в карьере. Японка выиграла Australian Open, поднялась на первую позицию в рейтинге WTA и заработала на корте почти 6 миллионов долларов призовых.

Ранее Стаховский заявлял, что Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания.