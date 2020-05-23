Член совета игроков WTA: Я не понимаю, как распределение призовых при слиянии туров может быть неровным

Британка считает, что объединение WTA и ATP в любой форме должен включать в себя и равные финансовые условия

#WTA #ATP, #Конта

Источник – Большой теннис Украины.

При слиянии ATP и WTA финансовые условия должны быть равными для всех.

Такое мнение высказала 14 ракетка мира и член совета игроков WTA Йоханна Конта.

“Я не понимаю, как они могут быть неровными. Если эта тема сейчас нарушена, то будет действительно обсуждаться то, что мы “стоим” меньше, чем наши коллеги по мужскому тура? Это будет объединение двух равных сторон”, – сказала Конта.

Актуально: ATP и WTA выплатят помощь теннисистам с низким рейтингом

“По поводу объединения туров в один, то в этом есть логика, но также присутствуют и другие факторы. Я знаю, что будет много людей, которые не поддерживают эту идею, но будет так же много за то, чтобы это произошло. Нам остается только наблюдать за тем, к какому решению придут люди в костюмах “, – подытожила теннисистка.

Напомним, ATP продолжила паузу до 31 июля.