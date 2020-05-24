Директор Ролан Гаррос: “Мы надеемся, что турнир пройдет в хороших условиях”

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Ги Форже впервые прокомментировал проведение Открытого чемпионата Франции этой осенью.



“Официального заявления турнира пока нет. Наверное, Ролан Гаррос пройдет где-то с конца сентября до начала октября, – рассказывает Форже. – Мы тесно сотрудничаем с ATP, WTA и ITF, чтобы в итоге представить миру, каким будет теннисный сезон до конца года. Пока еще рано об этом говорить, но квалификация турнира должна пройти с 20 по 27 сентября”.

Напомним, что Открытый чемпионат США запланирован на 30 августа – 13 сентября.

“Есть очень много моментов, которые вызывают вопросы. Коронавирус даже в большой степени задел Нью-Йорк, чем Францию. У них тоже есть большие проблемы в организации. Они сделают свое заявление в середине июня, тогда будет ясно, в каком виде будет проходить турнир”.

Директор Ролан Гаррос не поощряет проведение Ролан Гаррос без зрителей. “Мы бы хотели принять как можно больше людей, потому что болельщики хотели бы посмотреть на лучших игроков в мире. Конечно, я обязан рассматривать все возможные варианты, в том числе и сценарий без зрителей. Сегодня все движется в правильном направлении, у нас открываются магазины. Думаю, что в ближайшие недели эта тенденция коснется и ресторанов, и баров. Сейчас мы не знаем, что произойдет через месяц или два. Мы будем адаптироваться к тому, что нам скажут власти. Нужно быть амбициозными и оптимистичными. Мы надеемся, что Ролан Гаррос состоится и пройдет в хороших условиях”.

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Источник:

europe1.fr

Фото: Getty Images.