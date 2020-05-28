Элина Свитолина: “Когда смотрела обзоры матчей на Ролан Гаррос, то поняла, по чем соскучилась”

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О жизни на карантине

“Было много времени, чтобы заняться тем, на что времени не хватает обычно. Так что, было здорово получить перерыв, но и по теннису я тоже скучала”.

Чего именно из того, что связано с Ролан Гаррос, тебе не хватает?

“В этот период я смотрела обзоры ярких моментов, которые были в соцсетях. И я поняла, что скучаю по тому человеку, который объявляет твое имя перед выходом на корт. Это всегда один и тот же человек. Это тот момент, когда ты оставляешь свою команду и концентрируешься на предстоящем матче”.

Чему ты научилась из французской культуры?

“Быть более расслабленной, это есть в их менталитете. Гаэль воспринимает все гораздо легче. А вот упорная работа, иногда даже слишком упорная, боевой дух – это у меня от украинской ментальности”.

Как находить мотивацию для того, чтобы сейчас оставаться в хорошей физической форме?

“Для меня была важно иметь цели на день, на неделю, и не загадывать дальше одного дня, потому что мы не знаем, когда мы вернемся на корт. Конечно, мотивация может появляться и падать. Мы все люди, такое бывает. Важно иметь свою рутину, которую ты любишь, не обязательно заниматься по 2 часа, можно заниматься по 20-30 минут”.

Как теннисистка, чего ты ждешь больше всего, когда вернешься на корты?

“Жду побед, это одни из самых потрясающих эмоций. Когда ты получаешь кубок, когда выигрываешь матчи, это хорошее чувство, что твоя работа принесла плоды”.

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