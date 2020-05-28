Надежда Киченок снялась с турнира в Ирпене

Спортсменка не смогла продолжить соревнования из-за травмы локтя
#Киченок, #Ирпень
Источник – sport.ua.
Украинская теннисистка Надежда Киченок снялась с турнира UTF Ladies Invitational.
Об этом сообщает ФТУ.
У спортсменки накануне возникли проблемы с локтем и она не смогла продолжить соревнования – отказалась продолжать борьбу.
Таким образом, сегодня вторым запуском на корт против Марии Берген выйдет Екатерина Дятлова, которая находилась на скамейке запасных.
Ранее, Загогулин обыграла Киченок.
Также, Костюк разобралась с Берген.
Источник: champion.com.ua