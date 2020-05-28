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Теннис

Надежда Киченок снялась с турнира в Ирпене

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Спортсменка не смогла продолжить соревнования из-за травмы локтя

#Киченок, #Ирпень

Источник – sport.ua.

Украинская теннисистка Надежда Киченок снялась с турнира UTF Ladies Invitational.

Об этом сообщает ФТУ.

У спортсменки накануне возникли проблемы с локтем и она не смогла продолжить соревнования – отказалась продолжать борьбу.

Таким образом, сегодня вторым запуском на корт против Марии Берген выйдет Екатерина Дятлова, которая находилась на скамейке запасных.

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Ранее, Загогулин обыграла Киченок.

Также, Костюк разобралась с Берген.

Источник: champion.com.ua
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