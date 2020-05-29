Квитова обыграла Мухову в финале выставочного турнира в Праге

Новости

Расписание матчей 29 мая на теннисном турнире в Ирпене

Из-за непогоды на турнире в Ирпене отменили все матчи второго игрового дня

UTF Ladies Invitational. Лопатецкая в двух сетах обыграла Киченок

Леся Цуренко: "Во время карантина я превратила свою квартиру в спортивный зал"

Петра Квитова не проиграла ни одного сета на соревнованиях в столице Чехии



В финале “O pohár prezidenta ČTS” чешская теннисистка победила свою соотечественницу Каролину Мухову – 6:3, 6:3.

Во втором сете при счёте 4:1 матч был прерван из-за дождя и возобновился через полтора часа. Муховой удалось сократить разрыв до минимального, одна затем она травмировала ногу

В четвертьфинале Квитова обыграла Барбору Крейчикову со счётом 7:6(3), 6:2, а в полуфинале – Катержину Синякову (7:5, 6:4). Напомним, что в мужской сетке турнира победил Михаэль Врбенски.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Фото: Pavel Lebeda.