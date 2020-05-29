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Квитова обыграла Мухову в финале выставочного турнира в Праге

Евгений НикитюкНет комментариев
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В финале “O pohár prezidenta ČTS” чешская теннисистка победила свою соотечественницу Каролину Мухову – 6:3, 6:3.

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Во втором сете при счёте 4:1 матч был прерван из-за дождя и возобновился через полтора часа. Муховой удалось сократить разрыв до минимального, одна затем она травмировала ногу

В четвертьфинале Квитова обыграла Барбору Крейчикову со счётом 7:6(3), 6:2, а в полуфинале – Катержину Синякову (7:5, 6:4). Напомним, что в мужской сетке турнира победил Михаэль Врбенски.

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Фото: Pavel Lebeda.

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Источник: btu.org.ua
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