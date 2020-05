Эрик Ваншельбойм выиграл на соревнованиях в теннисной академии в Белграде

Катерина Дятлова: "Очень рада, что мне представился шанс сыграть на турнире в Ирпене"

Во время перерыва в официальном сезоне 18-летний украинец выступил на турнире в “Player Zone Tennis Academy” в Сербии.



“После 10 недель карантина, как же замечательно находится здесь, на турнире в Белграде, чтобы немного «стряхнуть с себя пыль», – написал в соцсетях Ваншельбойм. – Хочу выразить благодарность “Player Zone Tennis Academy” за организацию этого события! А также отдельное спасибо Данило Петровичу за финал. Время готовиться к следующей неделе”.

Известно, что мужские и женские соревнования в академии в Белграде завершились вчера. Состав участников на групповом этапе – в видео по ссылке. Пресс-служба академии не опубликовала результаты матчей.

"После 10 недель карантина, как же замечательно находится здесь, на турнире в Белграде, чтобы немного «стряхнуть с себя пыль», – написал в соцсетях Ваншельбойм. – Хочу выразить благодарность "Player Zone Tennis Academy" за организацию этого события! А также отдельное спасибо Данило Петровичу за финал. Время готовиться к следующей неделе".

