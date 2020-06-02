Даяна Ястремская поделилась новыми фотографиями в соцсетях

ГлавнаяТеннисДаяна Ястремская поделилась новыми фотографиями в соцсетяхТеннисДаяна Ястремская поделилась новыми фотографиями в соцсетяхЕвгений НикитюкНет комментариевДобавлено Июн. 02, 2020 в 16:500Share3 Украинская теннисистка опубликовала новые фото в Инстаграме. View this post on Instagram A post shared by Dayana Yastremska 👑 (@dayana_yastremskay) on Jun 2, 2020 at 2:33am PDT Добровольные пожертвования Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже! Помочь Источник: btu.org.ua загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:четыре × один = Вам может понравиться Теннис Костюк обыграла Загогулин и выиграла турнир UTF Ladies Invitational02.06.20203Читать большеТеннис Прямая трансляция: Марта Костюк – Марианна Закарлюк. UTF Ladies Invitational02.06.20203Читать большеТеннис Матч Свитолиной попал в ТОП-10 на Ролан Гаррос02.06.20203Читать большеТеннис Экс-третья ракетка мира закончил сотрудничество с тренером02.06.20205Читать большеТеннис Доминик Тим: “Если бы я мог переиграть какой-нибудь матч, то выбрал бы финал в Австралии в этом году”01.06.2020Читать большеТеннис Загогулин на отказе Цуренко пробилась в финал турнира в Ирпене01.06.20202Читать большеТеннис Завтра в Ирпене состоится финал турнира среди украинских теннисисток01.06.202010Читать большеТеннис Лопатецкая снялась из-за травмы и Костюк вышла в финал турнира в Ирпене01.06.202011Читать большеТеннис Прямая трансляция: Леся Цуренко – Марианна Закарлюк. UTF Ladies Invitational. Полуфинал01.06.20206Читать большеТеннис Лопатецкая обыграла Петренко и пробилась в полуфинал UTF Ladies Invitational01.06.20202Читать большеРекомендуем посмотретьХоккейКазахстан на Континентальном кубке представит ХК «Иртыш»21.05.2020ФутболКополовец жестко проехался по семейству Шуфричей04.05.2020ФутболУкраинец выбрал Москву, а не Бундеслигу, Соболь таки покинет “Шахтер”25.05.2020БоксКличко ответил Бриггсу, который пообещал вырубить его с Холифилдом одним ударом29.05.2020ФутболПрофутбол переехал на другой канал30.05.202030.05.2020ФутболУкраинец забил издевательский гол в чемпионате Дании (ВИДЕО)02.06.2020ФутболЦель “Шахтера” не достанется никому29.05.2020Футбол“Ворскла” – “Шахтер”. ОНЛАЙН01.03.2020БоксКомми Ломаченко поблагодарил за поддержку в бою с Лопесом20.12.2019ФутболГол Зубкова принес “Ференцварошу” победу над клубом Петряка (ВИДЕО)16.02.2020