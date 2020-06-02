Даяна Ястремская поделилась новыми фотографиями в соцсетях

Украинская теннисистка опубликовала новые фото в Инстаграме.

View this post on Instagram A post shared by Dayana Yastremska 👑 (@dayana_yastremskay) on Jun 2, 2020 at 2:33am PDT

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