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Теннис

Даяна Ястремская поделилась новыми фотографиями в соцсетях

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Украинская теннисистка опубликовала новые фото в Инстаграме.

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A post shared by Dayana Yastremska 👑 (@dayana_yastremskay) on Jun 2, 2020 at 2:33am PDT

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Источник: btu.org.ua
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