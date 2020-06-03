Организаторы “Adria Tour” запустили продажу билетов на матчи в Белграде

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Тур Джоковича, лига Муратоглу, турнир Маррея и другие теннисные соревнования в июне
Соревнования теннисистов в Сербии пройдут с участием зрителей.
Пресс-служба “Adria Tour”, выставочного тура на Балканах, сегодня начала продажу билетов на поединки в Белграде. Напомним, первый этап соревнований пройдет в сербской столице в “Novak Tennis Center” уже на следующей неделе (12-14 июня). Известно, что участников турнира должны разделить на две группы, а после группового этапа сильнейшие игроки сойдутся в финальном противостоянии.
Кроме первой ракетки мира Новака Джоковича, по инициативе которого и организованы соревнования, в “Adria Tour” сыграют Доминик Тим, Александр Зверев, Григор Димитров и другие теннисисты.
✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне
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Фото: Novak Tennis Center.