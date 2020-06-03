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Организаторы “Adria Tour” запустили продажу билетов на матчи в Белграде

Евгений НикитюкНет комментариев
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Соревнования теннисистов в Сербии пройдут с участием зрителей.

Пресс-служба “Adria Tour”, выставочного тура на Балканах, сегодня начала продажу билетов на поединки в Белграде. Напомним, первый этап соревнований пройдет в сербской столице в “Novak Tennis Center” уже на следующей неделе (12-14 июня). Известно, что участников турнира должны разделить на две группы, а после группового этапа сильнейшие игроки сойдутся в финальном противостоянии.

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Кроме первой ракетки мира Новака Джоковича, по инициативе которого и организованы соревнования, в “Adria Tour” сыграют Доминик Тим, Александр Зверев, Григор Димитров и другие теннисисты.

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне

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A post shared by Adria Tour (@adriatourofficial) on Jun 3, 2020 at 3:09am PDT

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Фото: Novak Tennis Center.

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Источник: btu.org.ua
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