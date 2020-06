Топ самых популярных страниц теннисисток в Instagram

Новости

В Ирпене пройдет мужской теннисный турнир

Марта Костюк прокомментировала свою победу на турнире в Ирпене

Марианна Закарлюк о выступлении в Ирпене: "Я довольна своей игрой и турниром"

UTF Ladies Invitational. Костюк выиграла в финале турнира против Закарлюк



Список из топ-15 действующих представительниц тенниса в Инстаграме, которые имеют наибольшее количество подписчиков, возглавила Серена Уильямс.

Страница американки – самый популярный аккаунт в мире тенниса (и среди теннисистов, и среди турниров).

На втором месте в этом рейтинге находится Сания Мирза, которая в этом году возобновила свои выступления и в январе выиграла титул вместе с украинкой Надеждой Киченок, а топ-тройку замыкает Эжени Бушар.

Элина Свитолина в этом списке находится на 11-й строчке. На страницу первой ракетки Украины в Instagram подписаны более 600 тысяч пользователей соцсети.

1) Серена Уильямс – 12,3 млн

2) Сания Мирза – 6,4 млн

3) Эжени Бушар – 2,1 млн

4) Симона Халеп – 1,5 млн

5) Винус Уильямс – 1,2 млн

6) Наоми Осака – 1,1 млн

7) Гарбинье Мугуруса – 774 тыс

8) Бьянка Андрееску – 676 тыс

9) Коко Гауфф – 674 тыс

10) Анжелик Кербер – 656 тыс

11) Элина Свитолина – 618 тыс

12) Петра Квитова – 560 тыс

13) Моника Пуиг – 519 тыс

14) Слоан Стивенс – 452 тыс

15) Каролина Плишкова – 381 тыс

Источник:

instagram.com