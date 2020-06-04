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Теннис

Топ самых популярных страниц теннисисток в Instagram

Евгений НикитюкНет комментариев
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Список из топ-15 действующих представительниц тенниса в Инстаграме, которые имеют наибольшее количество подписчиков, возглавила Серена Уильямс.

Страница американки – самый популярный аккаунт в мире тенниса (и среди теннисистов, и среди турниров).

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На втором месте в этом рейтинге находится Сания Мирза, которая в этом году возобновила свои выступления и в январе выиграла титул вместе с украинкой Надеждой Киченок, а топ-тройку замыкает Эжени Бушар.

Элина Свитолина в этом списке находится на 11-й строчке. На страницу первой ракетки Украины в Instagram подписаны более 600 тысяч пользователей соцсети.

1) Серена Уильямс – 12,3 млн
2) Сания Мирза – 6,4 млн
3) Эжени Бушар – 2,1 млн
4) Симона Халеп – 1,5 млн
5) Винус Уильямс – 1,2 млн
6) Наоми Осака – 1,1 млн
7) Гарбинье Мугуруса – 774 тыс
8) Бьянка Андрееску – 676 тыс
9) Коко Гауфф – 674 тыс
10) Анжелик Кербер – 656 тыс
11) Элина Свитолина – 618 тыс
12) Петра Квитова – 560 тыс
13) Моника Пуиг – 519 тыс
14) Слоан Стивенс – 452 тыс
15) Каролина Плишкова – 381 тыс

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A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Dec 7, 2019 at 6:00am PST

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A post shared by Sania Mirza (@mirzasaniar) on Jan 18, 2020 at 2:06am PST

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A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on Feb 19, 2020 at 10:46am PST

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A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on Dec 8, 2019 at 8:18am PST

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Источник:
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Источник: btu.org.ua
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