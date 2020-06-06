LiveScore Cup. Плишкова стала чемпионкой турнира

Новости
03.06.20 17:23
В Ирпене пройдет мужской теннисный турнир
02.06.20 17:50
Марта Костюк прокомментировала свою победу на турнире в Ирпене
02.06.20 16:55
Марианна Закарлюк о выступлении в Ирпене: "Я довольна своей игрой и турниром"
02.06.20 15:42
UTF Ladies Invitational. Костюк выиграла в финале турнира против Закарлюк
Каролина Плишкова выиграла выставочный турнир в Праге
Финал
Каролина Плишкова – Тереза Мартинцова 6:2, 6:4
Ранее чешские теннисистки встречались один раз: в прошлом году на старте US Open Плишковой понадобилось два тай-брейка, чтобы победить соотечественницу.
Это первый турнир на карантине для Каролины. На следующей неделе она и другие представительный Чехии стартуют в серии выставочных матчей на территории страны.
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