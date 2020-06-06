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Теннис

LiveScore Cup. Плишкова стала чемпионкой турнира

Евгений НикитюкНет комментариев
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Ранее чешские теннисистки встречались один раз: в прошлом году на старте US Open Плишковой понадобилось два тай-брейка, чтобы победить соотечественницу.

Это первый турнир на карантине для Каролины. На следующей неделе она и другие представительный Чехии стартуют в серии выставочных матчей на территории страны.

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Источник: btu.org.ua
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