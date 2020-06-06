Первая ракетка мира пока не уверена, будет ли выступать на US Open

Новости
03.06.20 17:23
В Ирпене пройдет мужской теннисный турнир
02.06.20 17:50
Марта Костюк прокомментировала свою победу на турнире в Ирпене
02.06.20 16:55
Марианна Закарлюк о выступлении в Ирпене: "Я довольна своей игрой и турниром"
02.06.20 15:42
UTF Ladies Invitational. Костюк выиграла в финале турнира против Закарлюк
Эшли Барти прокомментировала возможность своего участия на турнире в Нью-Йорке
Австралийская теннисистка пока не готова подтвердить своё участие на US Open, если он всё-таки состоится в этом году.
“Это здорово, что о теннисе снова заговорили и всё двигается в том направлении, что мы скоро вновь будем выступать на турнирах, но мне нужно будет изучить всю информацию от WTA и USTA прежде, чем принимать решение о своём участии на турнирах в США”.
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В то время, как спортсмены, возможно, смогут избежать 14-дневного карантина по приезду в страну, то эти исключения вряд ли коснуться их команд.
Сама Барти заявила, что безопасность её команды будет ключевым фактором в принятии решения, играть ли на US Open или нет: “Я должна учитывать не только свои, но и интересы своей команды”.
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Напомним, что по информации испанской Marca на следующей неделе станет известно о дальнейшей судьбе теннисного сезона. Тем временем организаторы US Open продолжают подготовку к проведению турнира.
✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне
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Источник:
www.smh.com.au