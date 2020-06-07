Тренер Агасси вспоминает о победе в финале против Медведева: “Это был волшебный момент”

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Брэд Гилберт в интервью АТР рассказывает о финальном поединке Открытого чемпионата Франции в 1999 году.



«Андре просил меня сняться с французского турнира, с Уимблдона, чтобы мы снова начали играть в Вашингтоне, – вспоминает Гилберт о периоде накануне Ролан Гаррос, когда у Агасси были проблемы с плечом. – Я говорил ему, мол, нет, мы поедем, несколько недель пройдем восстановление, а дальше посмотрим, что будет. И он ответил мне: «Нет». Я все-таки уговорил его не ехать домой в Лас-Вегас. Возможно, это был самый лучший коучинг с моей стороны за все время, что я просто сумел уговорить его приехать в Париж, а затем продолжать это борьбу. Весь турнир прошел под одним девизом: выжить».

Тренер Агасси дальше вспоминает события финала Открытого чемпионата Франции против украинца Андрея Медведева, который состоялся 6 июня 21 год назад.

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«Я не выигрываю или проигрываю матч. Я только стараюсь помочь, как могу, – говорит Гилберт. – Он не играл против Мустера или Кафельникова. Это была потрясающая возможность, но Медведев просто обыгрывал его».

Гилберт комментирует третий сет, когда Агасси уступал 1-6, 2-6 и при счете 4-4 (30-15) допустил две двойные ошибки. Затем он промахнулся на первом мяче на брейкпоинте.

«Я думал про себя, «Вот черт! Не делай двойную!». Я раньше вообще не видел, чтобы он делал две двойные подряд. Андре подал вторым мячом прямо в линию, затем пошел вперед и невероятно сыграл с лета. Он сумел устоять тогда… и с того момента весь матч изменился просто драматически».

В итоге финальное противостояние завершилось в пользу Андре Агасси со счетом 1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4.

«Это был волшебный момент, особенно потому что было столько неопределенности в пятницу накануне старта соревнований. Это был потрясающий путь, чудесное воспоминание. Весь турнир был битвой».

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Источник:

atptour.com

Фото: Getty Images.