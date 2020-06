Организаторы UTS придумали новые теннисные правила для своего турнира

UTF Gentlemen Invitational. Девятьяров выиграл заключительный матч группового этапа

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков выиграл свой третий матч в группе

UTF Gentlemen Invitational. Белинский за два часа обыграл Приходько

UTF Gentlemen Invitational. Крутых одержал победу в матче против Манафова

Соревнования Ultimate Tennis Showdown во Франции будут иметь свой нетрадиционный регламент.



Первый этап теннисной лиги стартует уже завтра. В соревнованиях примут участие Стефанос Циципас, Бенуа Пэр, Маттео Берреттини и другие игроки.

Если резюмировать нововведения на турнире, то среди ключевых правил оказались следующие:

– матч состоит из четырех 10-минуток («четвертей») (по итогам каждого периода побеждает тот игрок, у которого будет больше очков);

– для победы в матче игроку нужно выиграть 3 таких четверти;

– очки будут разыгрываться по принципу тай-брейка (две подачи – одного игрока, две подачи – другого);

– штрафы за нарушение 15-секундного правила между розыгрышами;

– коучинг в каждой четверти в течение 30 секунд (игрок и тренер общаются через наушники с микрофоном и только на английском языке);

– при счете 2-2 по четвертям победитель определится в решающих розыгрышах: тот, кто выиграет 2 очка подряд, выигрывает и матч;

– во время паузы (2 минуты между четвертями) игроки смогут общаться с болельщиками и отвечать на вопросы комментаторов;

Кроме того, тренеры будут выбирать для своих игроков по 4 специальных карточки – теннисисты смогут воспользоваться ими во время четвертей. UTS карточки включают в себя такие правила: соперник подает одну подачу вместо двух, очко за виннер считается как 3 очка, следующее очко считается за 2, игрок может подавать N количество раз, игрок может подавать 3 раза вместо 2, подача и выход к сетке – соперник обязан играть такую комбинацию, соперник обязан выиграть розыгрыш максимум за 3 удара). Отметим, что карточки с особенными правилами и временные рамки для определения победителя уже были использованы ранее в матчах выставочной лиги IPTL.

У судьи на вышке будет помощник, который должен следить за временем и использованием карточек.

View this post on Instagram

A post shared by UTS | Ultimate Tennis Showdown (@ultimate_tennis_showdown) on Jun 11, 2020 at 8:28am PDT