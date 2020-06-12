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Теннис

Организаторы UTS придумали новые теннисные правила для своего турнира

Евгений НикитюкНет комментариев
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Соревнования Ultimate Tennis Showdown во Франции будут иметь свой нетрадиционный регламент.

Первый этап теннисной лиги стартует уже завтра. В соревнованиях примут участие Стефанос Циципас, Бенуа Пэр, Маттео Берреттини и другие игроки.

Если резюмировать нововведения на турнире, то среди ключевых правил оказались следующие:
– матч состоит из четырех 10-минуток («четвертей») (по итогам каждого периода побеждает тот игрок, у которого будет больше очков);
– для победы в матче игроку нужно выиграть 3 таких четверти;
– очки будут разыгрываться по принципу тай-брейка (две подачи – одного игрока, две подачи – другого);
– штрафы за нарушение 15-секундного правила между розыгрышами;
– коучинг в каждой четверти в течение 30 секунд (игрок и тренер общаются через наушники с микрофоном и только на английском языке);
– при счете 2-2 по четвертям победитель определится в решающих розыгрышах: тот, кто выиграет 2 очка подряд, выигрывает и матч;
– во время паузы (2 минуты между четвертями) игроки смогут общаться с болельщиками и отвечать на вопросы комментаторов;

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Кроме того, тренеры будут выбирать для своих игроков по 4 специальных карточки – теннисисты смогут воспользоваться ими во время четвертей. UTS карточки включают в себя такие правила: соперник подает одну подачу вместо двух, очко за виннер считается как 3 очка, следующее очко считается за 2, игрок может подавать N количество раз, игрок может подавать 3 раза вместо 2, подача и выход к сетке – соперник обязан играть такую комбинацию, соперник обязан выиграть розыгрыш максимум за 3 удара). Отметим, что карточки с особенными правилами и временные рамки для определения победителя уже были использованы ранее в матчах выставочной лиги IPTL.

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У судьи на вышке будет помощник, который должен следить за временем и использованием карточек.

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A post shared by UTS | Ultimate Tennis Showdown (@ultimate_tennis_showdown) on Jun 11, 2020 at 8:28am PDT

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Источник:
tennismajors.com

Фото: UTS.

Источник: btu.org.ua
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