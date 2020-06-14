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Теннис

Adria Tour. Зверев избежал поражения в стартовом матче

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Adria Tour
Сербия • 13-14 июня • мужской турнир •

ГРУППА ДЖОКОВИЧА
А. Зверев – Ф. Крайинович 0-4, 4-3(5), 4-3(2)

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Фото: EPA.

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Источник: btu.org.ua
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