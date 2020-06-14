Adria Tour. Зверев избежал поражения в стартовом матче

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Продолжается игровой день на соревнованиях в Белграде.
Adria Tour
Сербия • 13-14 июня • мужской турнир •
ГРУППА ДЖОКОВИЧА
А. Зверев – Ф. Крайинович 0-4, 4-3(5), 4-3(2)
Pushing through until the end, @AlexZverev defeats Krajinović in three sets.#AdriaTour pic.twitter.com/3TXE6y4pMf
— Tennis Channel (@TennisChannel) June 13, 2020
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Фото: EPA.