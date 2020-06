Эрик Ваншельбойм: “Две недели на турнирах в Сербии подарили мне бесценный опыт!”

Стаховский и Ваншельбойм стартуют на турнире в Сербии

UTF Gentlemen Invitational. Никита Маштаков становится чемпионом турнира

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков за три часа одолел Девятьярова

UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал

Украинский теннисист в соцсетях поделился впечатлениями о выступлении на сербских кортах.



“Эти две недели на турнирах здесь, в Сербии, подарили мне бесценный опыт! Очень рад, что сыграл соревновательные матчи против опытных профессионалов. Отличное обучение, моя игра постоянно совершенствуется, и я чувствую, что это приводит к лучшим результатам. Следующая неделя принесет мне огромный опыт – следите за обновлениями”.

Напомним, что Эрик Ваншельбойм стал участником соревнований “Eastern European Championships”, которые в Белграде организовал экс-восьмая ракетка мира Янко Типсаревич.

View this post on Instagram

A post shared by Eric Vanshelboim | Tennis (@eric_vanshel) on Jun 14, 2020 at 11:07am PDT