Эрик Ваншельбойм: “Две недели на турнирах в Сербии подарили мне бесценный опыт!”

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Стаховский и Ваншельбойм стартуют на турнире в Сербии
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Украинский теннисист в соцсетях поделился впечатлениями о выступлении на сербских кортах.
“Эти две недели на турнирах здесь, в Сербии, подарили мне бесценный опыт! Очень рад, что сыграл соревновательные матчи против опытных профессионалов. Отличное обучение, моя игра постоянно совершенствуется, и я чувствую, что это приводит к лучшим результатам. Следующая неделя принесет мне огромный опыт – следите за обновлениями”.
Напомним, что Эрик Ваншельбойм стал участником соревнований “Eastern European Championships”, которые в Белграде организовал экс-восьмая ракетка мира Янко Типсаревич.
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Фото: ФТУ.