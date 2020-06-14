Воскресенье, 14 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисЭрик Ваншельбойм: “Две недели на турнирах в Сербии подарили мне бесценный опыт!”
Теннис

Эрик Ваншельбойм: “Две недели на турнирах в Сербии подарили мне бесценный опыт!”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 19:13

Стаховский и Ваншельбойм стартуют на турнире в Сербии

Вчера, 17:53

UTF Gentlemen Invitational. Никита Маштаков становится чемпионом турнира

12.06.20 20:33

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков за три часа одолел Девятьярова

12.06.20 17:09

UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал

Украинский теннисист в соцсетях поделился впечатлениями о выступлении на сербских кортах.

“Эти две недели на турнирах здесь, в Сербии, подарили мне бесценный опыт! Очень рад, что сыграл соревновательные матчи против опытных профессионалов. Отличное обучение, моя игра постоянно совершенствуется, и я чувствую, что это приводит к лучшим результатам. Следующая неделя принесет мне огромный опыт – следите за обновлениями”.

Читайте также:  Свитолина, Цуренко и Ястремская сыграют в основной сетке в Мадриде

Напомним, что Эрик Ваншельбойм стал участником соревнований “Eastern European Championships”, которые в Белграде организовал экс-восьмая ракетка мира Янко Типсаревич.

View this post on Instagram

A post shared by Eric Vanshelboim | Tennis (@eric_vanshel) on Jun 14, 2020 at 11:07am PDT

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

12 − одиннадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Все три финала с участием Халеп попали в восьмёрку лучших на Ролан Гаррос

Tipsport Elite Trophy. Второй игровой день отменён из-за дождя

Костюк поднялась на Говерлу

Adria Tour. Джокович проиграл в сербском дерби, Зверев и Тим возглавили группы

Никита Маштаков: “У меня была задача выиграть турнир в Ирпене”

Закрыть