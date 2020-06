Adria Tour. Тим и Крайинович встретятся в финале турнира в Белграде

Стаховский и Ваншельбойм стартуют на турнире в Сербии

UTF Gentlemen Invitational. Никита Маштаков становится чемпионом турнира

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков за три часа одолел Девятьярова

UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал

Определились финалисты соревнований в Сербии по результатам группового этапа.



Adria Tour

Сербия • 13-14 июня • мужской турнир •

ГРУППА ДЖОКОВИЧА

Ф. Краийнович – В. Троицки 4-0, 4-3(5)

Н. Джокович – А. Зверев 4-0, 1-4, 4-2

ГРУППА ТИМА

Н. Милоевич – Д. Лайович 4-3(0), отказ

Д. Тим – Г. Димитров 4-3(2), 4-3(6)

По итогам матчей в группе в финал прошли Доминик Тим и Филип Крайинович. Их поединок состоится сегодня в вечерней сессии турнира.

His first loss of the tournament.@DjokerNole defeats Zverev 4-0, 1-4, 4-2.#AdriaTour pic.twitter.com/q4NuLt8uQq

— Tennis Channel (@TennisChannel) June 14, 2020